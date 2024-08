Quadarella cerca l’acuto negli 800 

Parigi. Non concede gioie la vasca della “Defense Arena” all’Italia del nuoto, nella terz’ultima giornata di gare in vasca. Al limite una promessa, che potrebbe essere mantenuta stasera (21.28) negli 800 metri stile libero femminili. Simona Quadarella si è qualificata per la finale, senza strafare. La nuotatrice azzurra, dopo l'amaro quarto posto nei 1500, si è presa il pass con il sesto tempo di 8'20"89. Miglior crono (non ci sarebbe neppure bisogno di dirlo) per la campionessa americana Katie Ledecky, già oro qui nella distanza più lunga.

Eliminata invece la 4x100 mista mixed: Michele Lamberti (54”42), il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi (59”02), Costanza Cocconcelli (58”47), Sofia Morini (53”89) sono soltanto undicesimi in 3'45"80. Ottava, e ultima delle Nazionali ammesse alla finale, è il Giappone in 3'44”25. Miglior tempo per gli Stati Uniti in 3'40”98.

Nelle finali serali, il tricolore compariva due volte. nella starting list dei 50 stile libero e in quella dei 200 misti. Tra gli sprinter, il terzo tempo “stampato” giovedì sera da Leonardo Deplano autorizzava, se non proprio l’ottimismo, almeno la speranza. Non è andata bene: il fiorentino ha chiuso in 21”62, settimo anche se a 6 centesimi appena dal bronzo del portabandiera francese Florent Manaudou. Fuori portata l’australiano Cameron McEvoy, che ha toccato in 21”25, e Benjamin Proud, il britannico secondo in 21”30.

Nella finale dei misti, Leon Marchand ha dato alla Francia l’ennesimo oro (il 4° personale), vincendo col record olimpico di 1’54”06. Sesto Alberto Razzetti in 1’56”82.

