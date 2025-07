Quadarella, argento e record nei 1500 stile 

Singapore. Non c’è ancora l’oro azzurro ai Mondiali di nuoto di Singapore ma l’Italia sorride per gli argenti di Simona Quadarella, seconda solo a Katie Ledecky nei 1500 stile con tanto di record europeo, e Thomas Ceccon, che in rimonta si prende il podio iridato nei suoi 100 dorso olimpici seppure con un po’ di rimpianto. Brillano poi i giovani azzurri con Carlos D’Ambrosio e Anita Bottazzo, sesti nei 200 stile libero e nei 100 rana.

Impresa

La copertina di giornata è tutta per Quadarella, che si prende un pazzesco argento nei 1500 con il tempo di 15’31’’79 che polverizza il record europeo di 15’38’’88 stabilito ai Mondiali di Barcellona nel 2013 dalla danese Lotte Friis. Meglio dell’azzurra solo Katie Ledecky, al 22esimo oro iridato, in 15’26’’44. «Non le sono mai stata così vicina», esulta la romana, «è una rivincita dopo le Olimpiadi». Una medaglia dal peso specifico notevole poiché arriva all’inizio di un nuovo progetto tecnico che l’ha vista cambiare allenatore in autunno passando da Christian Minotti a Gianluca Belfiore («pensavo di andare forte, ma non così tanto»). Con questo argento la nuotatrice italiana sale sul podio per la sesta rassegna iridata consecutiva in vasca lunga.

«Contento»

Nei 100 dorso l’olimpionico Thomas Ceccon conquista, in rimonta con il tempo di 51’’90, l’argento alle spalle, per 5 centesimi, del sudafricano Pieter Coetze. L’italiano passa ottavo e poi inizia una formidabile scalata con un rientro in 26’’51 che vale il secondo posto. Sul gradino più basso del podio il francese Yohann Ndoye-Brouard in 51’’92. «Sono soddisfatto perché non nuotavo sotto i 52’’ da tre anni», spiega Ceccon, già secondo con la staffetta veloce e bronzo nei 50 farfalla in questa rassegna iridata, «è una gara che sta cambiando e sta diventando molto veloce. Siamo in tanti e tutti vicini: Coetze ha meritato la vittoria. Sono passato troppo lento, probabilmente ho avuto un incertezza all’arrivo, però sono contento». Ceccon è il terzo nuotatore italiano a collezionare almeno 9 medaglie iridate in vasca lunga, tre delle quali d’oro.

Le gare

Il diciottenne Carlos D’Ambrosio è sesto in 1’45’’27 nei 200 stile (vinti dal romeno Popovici), record italiano;stesso piazzamento nei 100 rana per Anita Bottazzo.

Oggi in finale Simone Cerasuolo nei 50 rana e Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla. Eliminato nei 50 rana il vice campione del mondo uscente Nicolò Martinenghi».

