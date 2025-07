Qr Code e due euro per ogni caletta visitata in barca 

Dopo lo Spid per entrare a Punta Molentis, nel comune di Villasimius, arriva il QR Code per visitare le spiagge di Baunei, con tanto di balzello di 2 euro da pagare online per ogni spiaggia visitata in barca o in gommone. La tecnologia al servizio del contingentamento delle presenze negli arenili più ambiti è ormai parte della vita quotidiana dei vacanzieri desiderosi di fare il bagno nelle spiagge sarde da cartolina. La novità è stata ufficializzata dalla Giunta comunale di Baunei, guidata dal sindaco Stefano Monni. Il lavoro preparatorio dei mesi scorsi, finalizzato a organizzare i piani di sbarco, con tanto di orari e numeri assegnati a ogni operatore, ha messo in moto un meccanismo che da lunedì rivoluzionerà le modalità di fruizione della costa. “Perché adesso” e “perché 2 euro a spiaggia" sono le domande che gli operatori nautici, preoccupati per le complicazioni tecnologiche ed economiche che potrebbero nascere dalla prossima settimana, hanno recapitato al primo cittadino di Baunei. «Il nuovo sistema di prenotazione rappresenta l’esito di un percorso iniziato ad aprile, subito dopo che la Giunta Regionale ci ha richiesto di istituirlo obbligatoriamente – spiega Monni - e si tratta di un sistema complesso, con connessione Starlink presente in ogni spiaggia, pannelli solari di alimentazione e dispositivi lettura QR». Per quanto riguarda i costi il sindaco non ricorre a giri di parole: «Un sistema del genere ha dei costi importanti e per questo motivo è stato necessario istituire un contributo di 2 euro per i fruitori delle nostre spiagge che, ritengo, sia ampiamente ripagato dai servizi già prestati, come assistenza allo sbarco, vigilanza, pulizia spiaggia, primi soccorsi, defribillatori; se pensiamo ai 1.500 euro necessari per il traghetto, si può ben capire che il problema non è pagare due euro per godere dei servizi erogati nelle spiagge più belle del mondo». Discorso a parte, per ora, per Cala Luna. «Ritengo che, potendo ‘entrare dalla porta’ di Baunei e da quella di Dorgali, a tutela di chiunque vi acceda, il contributo si debba applicare se lo richiedono, autonomamente e per quanto di competenza, entrambi i comuni».

