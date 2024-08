Qattro giovani talenti sardi in viaggio per i Mondiali U20  

Dress code azzurro, biglietto destinazione Lima (Perù) e una valigia piena di sogni e ambizioni per quattro talenti sardi: Andrea Demontis (JM, Cus Cagliari), Elisa Marcello (JF, Valeria), Diego Nappi (AM, Porto Torres) e Laura Frattaroli (AF, Tespiense Quartu) saranno tra i 1500 protagonisti ai campionati del mondo Under 20 di atletica leggera in programma per la prima volta nella città peruviana dal 27 al 31 agosto. Lunedì il ritrovo a Madrid con la spedizione italiana che conta 60 giovani atleti, poi l’inizio dell’avventura coi migliori, tra i migliori.

Gli orari dei sardi

Nella rassegna mondiale su pista, giunta alla ventesima edizione, con 45 gare di cui 22 maschili, 22 femminili e una mista, la prima a scendere in campo sarà la più giovane isolana, Laura Frattaroli, U18 cagliaritana allenata da Massimo Fanni, che martedì 27 alle 16.35 italiane correrà una frazione nelle batterie della 4x400 mista ed alle 01.50 di mercoledì 28 l’eventuale finale. La stessa Frattaroli prenderà parte anche alle batterie della 4x400 femminile venerdì 30 alle 18.30 e alle eventuali finali previste per domenica 31 alle 00.30.

Mercoledì 28 arriverà il turno di Andrea Demontis, astista cagliaritano allenato da Francesca Dessì, che alle 23.05 avrà le qualificazioni e venerdì 30 alle 23 le eventuali finali. L’asseminese Elisa Marcello, allenata da Andrea Sole, correrà le batterie dei 200 giovedì 29 alle 18.15, le eventuali semifinali sempre giovedì alle 23.47 e le finali sabato 31 alle 01.35.

Per Diego Nappi, portotorrese allenato da Marco Trapasso, venerdì 30 alle 20.05 le batterie della 4x100 e Domenica 1 settembre alle 00.55.

L’entusiasmo peruviano

Javier Chirinos Hoyos, presidente della federazione peruviana di atletica leggera, è molto entusiasta: «Siamo molto felici e orgogliosi di essere stati scelti per la prima volta in assoluto per ospitare i campionati del mondo Under 20. Questo evento eccezionale ci permette di lasciare un’eredità importante allo sport peruviano. Lo sport è un importante promotore di valori».

Dal mare alla montagna

Sabato prossimo a Villanova Monteleone, la 22ª edizione della manifestazione “Dal mare alla montagna”, la storica corsa su strada di 18 km con dislivello positivo di 816 metri organizzata dall’associazione Sos Iddanoessos. Partenza dalla localitá Poglina, SP 105 al km 8 della Alghero-Bosa e arrivo a Villanova Monteleone in piazza Monsignor Salvatore Idda. Alle 16 il ritrovo giurie e concorrenti e alle 21 le premiazioni. I vincitori dell’edizione passata sono stati Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon) e Gloria Venturelli (Faenza).

Trofeo Calasanzio a Isili

Domenica 25 a Isili, il Trofeo dedicato a San Giuseppe Calasanzio, corsa su strada organizzata dalla Polisportiva Isili che si sviluppa nel centro storico. Alle 17 il ritrovo, 6 i km della gara maschile e 5 quelli della femminile. A vincere nel 2023 i sangavinesi Francesco Dejas (San San Gavino) e Claudia Pinna (Cus Cagliari).

