Qatargate, per Cozzolino almeno altre 24 ore in carcere 

BRUXELLES. Dopo l'uscita di scena del giudice istruttore del Qatargate, Michel Claise, si consuma un altro giorno di interrogatori. I riflettori restano puntati sull'ultimo dei fermati, l'eurodeputato Dem Andrea Cozzolino. Ascoltato per la seconda volta dagli inquirenti e, alla fine, trattenuto in carcere per altre 24 ore.

La decisione di confermare la detenzione preventiva o concedergli la libertà è ora nelle mani della nuova procuratrice Aurélie Dejaiffe, che era già dietro le quinte dell'inchiesta. Il nuovo faccia a faccia tra Cozzolino e la polizia federale è ripartito dalla testimonianza offerta lunedì dall'eurodeputato, sospettato di aver preso parte alla rete di corruzione tra Bruxelles, Doha e Rabat per orientare le politiche Ue.

