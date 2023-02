Qatargate, arrestato Cozzolino 

BRUXELLES. Otto giorni dopo aver perso l’immunità parlamentare, l’europarlamentare italiano Andrea Cozzolino e il suo collega belga Marc Tarabella, entrambi del gruppo Socialisti e Democratici, sono stati arrestati per il caso Qatargate. La polizia federale belga ha preso in custodia Tarabella per poi mettersi sulle tracce del collega italiano, senza però trovarlo nella sua abitazione di Bruxelles. Non lo ha trovato neppure la guardia di Finanza, che ha bussato alla casa napoletana di Cozzolino. Come ha fatto sapere poco dopo il suo legale Dezio Ferraro, l’europarlamentare italiano era ricoverato in una clinica napoletana: appena è stato dimesso, gli è stato notificato il provvedimento.

«Momento che aspettavo»

A coinvolgere i due europarlamentari nello scandalo euro-marocchino-qatariota sono le rivelazioni del pentito Pier Antonio Panzeri, ex europarlamentare, che accusa Tarabella di aver ottenuto bonifici tra i 120mila e i 140mila euro per orientare le politiche Ue a favore di Doha e Rabat, mentre Cozzolino avrebbe agito in modo indiretto. Erano le 6 quando il belga è stato arrestato ad Anthisnes, paesino di 4mila anime che amministra dal 1994. Agli agenti Tarabella ha detto che attendeva «da due mesi» di poter essere «finalmente ascoltato».

Libera la commercialista

Diversa la convulsa ricerca di Cozzolino, terminata solo in serata, quando gli uomini del Gico di Napoli gli hanno notificato la misura. Per lui rischia di profilarsi una lunga trafila giudiziaria da affrontare nell’immediato in Italia per poi portarlo a confrontarsi con il combattivo giudice istruttore Michael Claise in Belgio. Gli sviluppi per l’esponente del Pd sospeso in via cautelativa, a lungo presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e le commissioni parlamentari miste Ue-Marocco, andranno chiarendosi nelle prossime ore, quando anche Tarabella - su giudizio insindacabile di Claise - saprà se il suo stato di fermo si trasformerà in una custodia cautelare a tutti gli effetti. Un destino legato a doppio filo al collaboratore di giustizia Panzeri, che intanto ha fatto segnare un nuovo punto a suo favore: la commercialista di famiglia, Monica Rossana Bellini, arrestata nel Milanese il 17 gennaio su mandato d’arresto europeo dei magistrati belgi, è tornata libera con solo il divieto di espatrio.