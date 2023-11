Qatar, Martin e Bagnaia per ora sono indietro 

Losail. Prologo con piccola sorpresa per il penultimo fine settimana del Mondiale MotoGp. Se nelle libere di apertura del Gp del Qatar a Losail è stato Jorge Martin a mettere il sigillo sulla classifica dei tempi, di poco davanti a Francesco Bagnaia (terzo), nel turno serale della cosiddetta per-qualifica i due rivali si sono un po' nascosti, chiudendo rispettivamente con l'ottavo e il settimo tempo. Il più veloce è stato l'inatteso Raul Fernandez, con l'Aprilia Rnf, che ha chiuso il suo giro più veloce in 1’52”843, precedendo Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Maverick Viñales con l'Aprilia.

Se le titubanze del campione del mondo e dello spagnolo che lo insegue in classifica sono state pretattica o qualcosa di diverso lo si saprà oggi (dalle 13.35), ma il loro compito era quello di passare direttamente alla Q2 ed entrambi lo hanno raggiunto. La prudenza non fa male, considerato che solo una serie di circostanze (non facili) potrebbe assegnare già in questo fine settimana il titolo, prima del gran finale a Valencia. Bagnaia dovrà mettere in carniere ben 23 punti in più rispetto al rivale. La costanza prestazionale di Martin e le qualità delle Ducati non fanno però prevedere un crollo dello spagnolo, a meno di cadute o altri eventi imprevedibili, quindi Bagnaia dovrà evitare il più possibile rischi in pista che più probabilmente cercherà di correre il rivale.

