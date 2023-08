Qatar, la first lady in vacanza  

Abito lungo chiaro, schermata da un paio di occhiali da sole scuri, è salita discretamente sulla scaletta di Al Lusail, il suo panfilo da 123 metri battente bandiera qatariota, ormeggiato, dalle 6 di ieri, al porto di Olbia. A bordo del volo di Stato, su un Boeing 747, la first lady del Qatar, Jawaher bint Hamad bin Suhaim al Thani, ieri alle 16.30 è atterrata direttamente da Los Angeles all'Eccelsa Aviation del Costa Smeralda. Dai sei van Mercedes, rigorosamente neri e con i vetri oscurati, che l'hanno trasferita dallo scalo privato, la consorte dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, è sbarcata sulla banchina dell'Isola bianca, in compagnia di una trentina di persone (diversi bambini), pronti a solcare le acque cristalline della Costa Smeralda, dal 2012 nel patrimonio di famiglia. Un arrivo gestito con la necessaria discrezione e in base al protocollo sancito per la consorte di un capo di Stato. Ordinaria amministrazione, o quasi, per uno scalo abituato a gestire arrivi eccellenti e dove l’aereo dell’emiro del Qatar è di casa.

Il patrimonio gallurese

La sceicca, 39 anni e reale per nascita, con un Master of arts conseguito nel 2021 all'università del Qatar, è la prima moglie dell'emiro (e sua cugina di secondo grado), amministratore delegato del fondo sovrano Qatar Investment Authority, con una capacità di investimento di oltre 250 miliardi di dollari. Numerosi gli investimenti galluresi dell’emiro, ad iniziare dall’acquisto, nel 2012, dalla Colony Capital di Tom Barrack, di oltre duemila ettari di terreni e asset in Costa Smeralda, che hanno fatto entrare tra i gioielli della famiglia Al Thani gli hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo, la Marina di Porto Cervo, il Pevero Golf Club, boutique, bar, ristoranti.

Jawaher è la nuora (e pronipote) dello sceicco Hamad bin Khalifa al Thani, fondatore della Qatar Foundation Endowment che, nel 2015, ha acquistato il Mater Olbia Hospital, fondazione attualmente presieduta dalla mamma dell'emiro, la sceicca Mozah bint Nasser al Missred. Un nome che, a Olbia, sarebbe potuto diventare facilmente pronunciabile se, nel 2018, fosse andata a buon fine l'intenzione del sindaco, Settimo Nizzi, di intitolarle la scuola elementare Maria Rocca. Dolorosamente archiviato invece il terzo investimento del Qatar quello che portò nel 2017 all’acquisizione di Meridiana e poi alla liquidazione di Air Italy.

Lo yacht

Ma in questo caso non si parla di affari. Per la first lady, convolata a nozze con l'emiro nel 2005 e con il quale condivide quattro figli, si prevede un ferragosto al largo delle coste galluresi ammirate dai ponti di Al Lusail (lustrato, senza sosta, ieri per un'ora dall'equipaggio in attesa dell'arrivo della giovane sceicca). Varato nel 2016 dai cantieri Lurssen, il mega yacht è stato progettato da H2 Yacht e gli interni sono stati personalizzati da March & White, due studi londinesi con un portafoglio clienti d'eccezione. Quattrocento piedi (e circa 500 milioni di dollari di valore), di alluminio, con ponti e pavimenti in teak, Al Lusail conta quarantasei cabine, diciotto per trentasei ospiti e ventotto per l'equipaggio, una piscina, una palestra, una sala cinema, un salone di bellezza, una pista per l'atterraggio degli elicotteri e un ascensore. Lo yacht si è trattenuto all’isola Bianca fino al tardo pomeriggio.

