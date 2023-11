Qatar e Usa: serve una tregua duratura 

Tel Aviv. La tregua tra Israele e Hamas, rispettata da entrambe le parti per sei giorni, sta per scadere. E dopo la liberazione di un nuovo gruppo di ostaggi, gli sforzi di mediazione si concentrano sul prolungamento della pausa nei combattimenti, almeno di qualche altro giorno. Si lavora sul filo del rasoio, perché la tensione resta alta in tutti i Territori. Nella stessa Striscia, dove sono stati uccisi quattro palestinesi, fino alla Cisgiordania. Come dimostrano i nuovi raid israeliani a Jenin: tra le vittime, due capi militari, ma anche due minori. L’ultima giornata, sulla carta, senza ostilità nella Striscia, si è aperta con una nuova lista di 10 ostaggi consegnata da Hamas a Israele. Ieri sera, il movimento che controlla la Striscia ha consegnato 12 persone alla Croce Rossa. Tra loro anche due donne con doppia nazionalità russa e israeliana, Elena Trupanov (50 anni) e sua madre Irena Tatti (73 anni), rilasciate “in omaggio” a Putin, che ha condannato l’escalation militare di Israele.

Le trattative

In parallelo sono proseguiti gli sforzi di mediazione per un’estensione della tregua. Il Qatar, impegnato direttamente nei colloqui con Hamas, si è detto ottimista, spingendosi anche oltre: dopo le donne e ai bambini, «ci stiamo muovendo per il rilascio dei civili uomini», ha detto un portavoce del ministero degli Esteri. Ma la Casa Bianca avrebbe in mente un obiettivo più ambizioso, una tregua duratura. Lo ha fatto intendere Joe Biden, affermando in un messaggio su X che «continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare a Hamas ciò che cerca», ossia impedire che «israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace». Mai finora il presidente americano si era spinto così avanti, almeno pubblicamente. Israele, di fronte a questo pressing, per ora non sembra intenzionato a cambiare linea. Il premier Benyamin Netanyahu ha ribadito che «dopo questa fase di rientro dei nostri ostaggi, Israele tornerà in guerra». Con l'obiettivo di sradicare Hamas dalla Striscia.

Il dramma

Il pianto, il terrore, lo sguardo smarrito mentre stringe tra le braccia i suoi due bimbi dai capelli rossi cercando di proteggerli dagli uomini armati che la circondano. È racchiuso qui, in un video di pochi secondi ripreso dalle bodycam dei miliziani di Hamas, il dramma di Sherry Bibas, del piccolo Kfir (appena 10 mesi) e di Ariel (4 anni), rapiti il 7 ottobre nel kibutz di Nir Oz e sprofondati nel buio di Gaza. Ora sono morti sotto la pioggia di bombe rovesciata sulla Striscia. O almeno così sostiene Hamas. La certezza non c’è. I familiari e tutto Israele si aspettavano che l’ostaggio più piccolo, non ancora svezzato, fosse rilasciato tra i primi con mamma e fratellino. Ma al sesto giorno di tregua la doccia fredda, l’ennesima cronaca dell’orrore, anche se Israele sta controllando la veridicità delle informazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA