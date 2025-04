Qatar, comanda la Ducati ma il migliore è Morbidelli 

Tra i due galli del team ufficiale Ducati è spuntato all'ultimo passaggio Franco Morbidelli a prendersi il miglior tempo nelle pre qualifiche in Qatar. Il pilota della Ducati VR46 è piombato sul traguardo fermando il tempo sull'1’50”830, migliorando di oltre un decimo quello che sembrava aver garantito la leadership a Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez si era fermato a 12 centesimi dal compagno di scuderia. L'exploit del romano ha relegato al quarto posto l'altra Desmosedici Vr46 condotta da Fabio Di Giannantonio, che si era piazzato nella prima fila virtuale, e al quinto Alex Marquez, attuale leader del mondiale, con la Ducati Gresini, che ha accusato un distacco di quattro decimi.

Dopo la parata dei bolidi di Borgo Panigale, il migliore delle “altre” è stato Fabio Quartararo con la Yamaha, che ha preceduto le Ktm degli spagnoli Pedro Acosta e Maverick Vinales (Tech). Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini e Johann Zarco con la Honda del team lcr si sono presi gli ultimi due posti per evitare domani la Q1. Nessuna Aprilia è riuscita a inserirsi nella top 10, a conferma che l'assenza obbligata di Jorge Martin a causa dell'infortunio in allenamento è un macigno sulle aspirazioni della casa di Noale. Il campione del mondo, al rientro assoluto, non è andato oltre il 20° tempo nelle due sessioni. Oggi pomeriggio (14.35 italiane), con una situazione climatica e una luce diverse, si svolgeranno le qualifiche mentre la gara Sprint sarà alle 19, così come la gara, alle 19, sotto riflettori.

