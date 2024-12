Qamili e Bignami “stelle” stasera a Serdiana 

Mentre il mondo attende il Mondiale dei pesi massimi di questa notte a Riad, con la rivincita tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury, gli appassionati sardi possono concedersi un’altra bella serata di boxe dal vivo. Al Palasport di Serdiana, dalle 19.30, la riunione organizzata dalla Bazooka Events di Luciano Abis con la OpiSince82, è imperniata su due incontri internazionali. Sul ring la campionessa europea dei Mosca, Silvia Bignami, affronta in sei riprese da 2’ la spagnola Maite “La Muñequita” Botella. Le due pugili ieri al peso hanno fatto segnare rispettivamente 52 e 53 kg. Per la romana, trent’anni, laurea in scienze motorie, l’insidia di un’atleta eclettica, specialista anche di kickboxing e muaythai.

Il romano di origine albanese, Muhamet Qamili, 24 anni, campione del mondo Youth Wbc dei pesi piuma, affronta invece il 33enne venezuelano Andres Rubio in sei riprese, nel tentativo di tenere immacolato il proprio score di 13 successi su 13 incontri. Sulla carta l’italiano (57,2 kg, otto etti in meno dell’avversario) è superiore ma non può certo sottovalutare l’impegno.

La serata si aprirà con otto incontri dilettantistici che vedranno protagonisti Youth, Junior ed Élite sardi. Diretta sul canale 244 del digitale terrestre e 809 del bouquet Sky dalle 21.

