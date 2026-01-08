VaiOnline
Assemini.
09 gennaio 2026 alle 00:13

«Puzza insopportabile e tombini ricoperti di catrame» 

Non è più solo un problema di decoro o di cattivi odori: ad Assemini, in via Conte Ceconi, la situazione è diventata un’emergenza sanitaria insostenibile. Da anni i residenti convivono con un paradosso burocratico che sta trasformando le loro abitazioni in vere e proprie fogne a cielo aperto a ogni acquazzone.urante i lavori di bitumazione degli anni scorsi, diversi chiusini d’ispezione della rete fognaria sono stati letteralmente sepolti sotto l’asfalto. Risultato? Quando la rete si intasa, gli operatori di Abbanoa non possono intervenire in modo risolutivo perché i punti di accesso sono introvabili, coperti dal catrame.

«Siamo stanchi di essere ignorati», denuncia Riccardo Spina, portavoce dell’esasperazione del quartiere: «Ho inviato decine di Pec protocollate al Comune, sollecitato tecnici e assessori, ma il muro di gomma non cede. Intanto, a ogni pioggia, la mia casa viene invasa dai reflui». Nonostante le rassicurazioni verbali ricevute mesi fa dai responsabili tecnici, nulla è cambiato. I residenti ora chiedono un intervento immediato di ripristino dei tombini e la bonifica dell’area, annunciando esposti alla Procura e alla Asl per il rischio igienico-sanitario». (sa. sa.)

