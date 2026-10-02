Puzza insopportabile, due paesi in rivolta 

Finestre e porte chiuse a Serramanna e Villasor per l’aria irrespirabile, a causa delle esalazioni maleodoranti dell’impianto di compostaggio del Consorzio Cisa. La gente, stanca dei miasmi che si sprigionano dai cumuli di compost in maturazione, ha inondato le bacheche dei social istituzionali e i sindaci non hanno potuto più ignorare il fenomeno dell’aria irrespirabile. Da fonti del Cisa, si viene a sapere che «è il risultato dei grandi flussi turistici estivi in Sardegna, che portano l’impianto di trattamento dei rifiuti al limite della capienza». Insomma: più persone e maggiori quantità di rifiuti da trattare, col risultato che, per dirla con le parole del sindaco di Serramanna, Gabriele Littera, «al Cisa si lavorano grandissime quantità di rifiuti organici. Il cattivo odore è anche da noi da settimane e sono andato a vedere l’impianto a vedere coi miei occhi». Dopo il sopralluogo a Pruni Cristis, dove si fa il compostaggio, il sindaco serramannese parla di «interventi già finanziati dalla Regione con oltre quattro milioni, presto in appalto».

Anche a Villasor

Il sindaco di Villasor (dove basta una leggera brezza di maestrale per essere invasi dalla puzza), Massimo Pinna, ha scritto al Cisa, all’Arpas e all’Asl: «I cattivi odori si avvertono più volte nella giornata e principalmente al mattino presto. Già partite le comunicazioni per chiedere ad Arpas e Asl un monitoraggio urgente della salubrità dell’aria e un parere igienico-sanitario sulla compatibilità delle emissioni con la tutela della salute della popolazione».

Le verifiche

Anche il consigliere di minoranza di Serramanna, Carlo Pahler, punta il faro sui miasmi e chiede «al Cisa e al Comune di Serramanna l'avvio immediato di verifiche ispettive e provvedimenti per bloccare le sorgenti di tali molestie olfattive», e all’Arpas «controlli ambientali e monitoraggi tecnici della qualità dell'aria nel territorio comunale». Replica il presidente del Cda del Cisa, Filippo Marras. «Ci siamo subito attivati in attività suppletive e costanti di monitoraggio e di implementazione di tutte le azioni per prevenire esalazioni», scrive Marras, che anticipa: «Si procede con il cronoprogramma per realizzare le biocelle, dove la frazione umida lavora in ambiente confinato. Vorrei tranquillizzare i cittadini sul rapido intervento dell'azienda e della struttura di controllo che costantemente monitora e adotta le misure necessarie».

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