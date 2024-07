«Puzza insopportabile da Saras e Macchiareddu» 

Una puzza insopportabile che costringe i residenti a tenere le finestre chiuse nonostante l’afa: da Sarroch a Capoterra sono tante le proteste dei cittadini che lamentano una pessima qualità dell’aria a causa dei miasmi industriali.

A Sarroch, a preoccupare gli abitanti è la puzza che proviene dalla raffineria. A Capoterra, il sindaco Beniamino Garau ha scritto una lettera alla Città Metropolitana per i miasmi provenienti dalla Saras e da Macchiareddu.

Al caldo

Il caldo dell’ultima settimana ha reso tutto più complicato, come spiega Paolo Peddis: «La puzza è insopportabile e non ci dà tregua nell’arco dell’intera giornata e dopo il tramonto la situazione peggiora. Credo si sia passato il limite: ho lavorato in raffineria per 40 anni, non ho mai sentito un odore così fastidioso».

Il problema della puzza ha portato i due gruppi di minoranza a chiedere una convocazione urgente della Commissione ambiente. «Da aprile attendiamo di conoscere i risultati degli ultimi studi dell’Università di Cagliari. Ci allarma questo silenzio sugli ultimi episodi che hanno preoccupato la popolazione – dice Massimiliano Salis, capogruppo di "Sarroch al centro progressisti” -, vogliamo sapere cosa è stato fatto per risolvere il problema della puzza e l’origine dell’inquinamento batterico in mare della scorsa settimana». Sulla stessa lunghezza d’onda Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”: «La commissione non si riunisce da quattro mesi, vogliamo sapere cosa stiano facendo l’amministrazione comunale e la Saras per risolvere questo grande problema. Negli ultimi mesi ci siamo dimostrati propositivi, ma le nostre proposte per stanziare fondi per nuovi studi ambientali e per conoscere le cause dei decessi in paese degli ultimi anni sono state respinte».

il Comune

Luca Tolu, assessore alle Politiche ambientali, spiega che il Comune si è subito attivato per chiedere chiarimenti alla Saras: «Soprattutto nei giorni di caldo intenso in cui gli odori si percepiscono maggiormente, le interlocuzioni con l’azienda sono state quotidiane. Dopo le nostre segnalazioni sono stati modificati alcuni assetti agli impianti per ridurre questo effetto, abbiamo chiesto inoltre che venissero verificati gli sfiati dei serbatoi più vicini alle case».

Gianluca Caboni, presidente della Commissione ambiente, è pronto a fissare una data per la riunione: «L’incontro si farà entro i primi giorni di agosto, da quando sono presidente non è mai mancata la disponibilità, ma se serve coscienza su certi temi, l’allarmismo non aiuta nessuno».

La Saras

In Saras sono in corso verifiche: «Siamo stati contattati dal sindaco e abbiamo subito inviato i nostri tecnici per accertamenti, non avendo riscontrato anomalie sono in corso ulteriori controlli».

Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, chiede l’intervento della Città Metropolitana: «Ho spedito una nota ufficiale per segnalare la presenza di cattivi odori, vista la posizione del nostro comune, al centro tra i poli industriali di Macchiareddu e Sarroch, vorremmo chiedere dei rilevamenti sulla qualità dell’aria per avere un quadro chiaro della situazione».

