«Puzza e aria irrespirabile dalla Saras» 

L’allarme è scattato di nuovo nel tardo pomeriggio di ieri: l’abitato di Capoterra è stato ammorbato da un odore nauseabondo quanto inconfondibile, quello di uova marce. Il classico olezzo del gas solfurato che proviene, purtroppo a quanto pare ormai non di rado, dalla raffineria della Saras. E anche ieri si è assistito al solito schema: le segnalazioni dei cittadini costretti a restare blindati in casa al Comune, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, le telefonate tra i vari sindaci della zona, ovviamente anche alla Saras e al Consorzio industriale per capire cosa stesse succedendo.

L’incidente

Era accaduto domenica, si è ripetuto ieri. Ma se qualche giorno fa nessuno aveva puntato con sicurezza il dito contro la raffineria, stavolta sulla responsabilità degli odori sgradevoli non sembra ci siano dubbi: anche diversi residenti di Sarroch, al rientro a casa dopo una giornata di lavoro nella zona di Cagliari, hanno dovuto sigillare i finestrini delle loro vetture quando sono passati davanti alle ciminiere della Saras.

Un’altra serata d superlavoro anche per il sindaco di Capoterra Beniamino Garau, che lunedì aveva contattato il prefetto Giuseppe Castaldi proprio sull'argomento dei miasmi irrespirabili percepiti in diversi punti dell'abitato della cittadini. L’appuntamento istituzionale è fissato per venerdì a Cagliari, il rappresentante del Governo riceverà i sindaci della zona e sarà aggiornato anche su quanto è accaduto ieri.

Il comitato

«Dal 2009 – spiega Luca Salvetti, residente lungo il litorale – abbiamo costituito un comitato di cittadini per la difesa del territorio di Capoterra e tantissime volte abbiamo segnalato episodi come quelli che si stanno verificando in questi giorni. Sono in corso anche inchieste della magistratura, eppure la nostra amara considerazione è che dalla Saras continuano a fuoriuscire odori incompatibili con la vita normale delle città e delle famiglie della zona. Sicuramente quando nell’aria vengono diffuse certe sostanze la situazione è sempre pericolosa».

Dal Municipio

«Stiamo affrontando una vera e propria emergenza – dichiara il sindaco di Capoterra Beniamino Garau, – per scrupolo ho fatto una perlustrazione a Macchiareddu, c’era solo odore di stagno e arselle, come diciamo da queste parti. Mi sono messo in contatto con il sindaco di Sarroch Angelo Dessì, i carabinieri e l’Arpas. La situazione era più grave domenica, ma anche stavolta abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni da cittadini esasperati».

Dalla Saras dichiarano che «non ci sono state anomalie e che proseguirà il monitoraggio». Di sicuro questi episodi si stanno verificando in un periodo in cui diversi impianti sono oggetto di manutenzione.

