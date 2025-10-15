Puzza di uova marce: Comuni all’attacco, raffineria sotto esame 

Martedì sera, dopo un tot di chiamate di cittadini spaventati per il forte odore di uova marce, il sindaco di Sarroch Angelo Dessì e gli assessori Luca Tolu (Ambiente) e Umberto Russo (Lavori pubblici) sono andati a verificare di persona se la puzza provenisse dalla raffineria. Risultato? «L’odore c’era e non era forte ma fortissimo», sintetizza Tolu: «È durato circa un’ora, dalle 19,30 alle 20,30». Gli amministratori hanno subito chiesto, per e-mail e per telefono, spiegazioni alla Saras, che ha inviato sul posto una squadra per le verifiche.

L’esito? L’azienda ritiene di non avere a che fare con gli «episodi odorigeni segnalati», tuttavia sta «conducendo controlli approfonditi sui processi per verificare eventuali correlazioni».

Sostanze sospette

I sospetti si concentrano su sostanze come anidride solforosa o idrogeno solforato, che hanno quel tipo di odore. Nella raffineria da giorni è in corso una fermata programmata, ma Saras esclude che c’entri qualcosa la “bonifica” dell’impianto Fcc (quello che trasforma le frazioni di petrolio greggio più pesanti in benzina, gasolio e gas cracking): è stato «bonificato da tempo proprio in previsione della manutenzione», spiegano.

La puzza, però, s’è sentita. A Capoterra già lunedì e di nuovo martedì sera, quando sono arrivate segnalazioni anche dalla 195 (sia all’altezza della tenenza della Guardia di finanza sia nei pressi della galleria) e da qualche zona del centro urbano di Sarroch, per quanto, sostiene il sindaco Dessì, «parlare di aria irrespirabile in paese sarebbe quantomeno esagerato». Il suo omologo di Capoterra, Beniamino Garau, ha chiesto un incontro al prefetto Giuseppe Castaldi: è fissato per domani. Dovrebbero, pare, parteciparvi tutti i Comuni della zona ma a quello di Sarroch non è arrivata nessuna comunicazione: «Ovviamente siamo a disposizione», sottolineano Dessì e Tolu.

L’Arpas

Il Comune di Capoterra ha chiamato anche l’Arpas: «Ci hanno domandato un riscontro dei dati delle nostre centraline», conferma il direttore tecnico dell’agenzia regionale, Romano Ruggeri. Stessa richiesta da un’associazione di Poggio dei Pini, “Poggini per Poggio”. I dati delle centraline Arpas attive nel territorio di Sarroch (Censa 2 e 3) sono già stati esaminati: «Sono “piatti”, privi di variazioni significative», anticipa il direttore. Tanto più che le centraline rilevano l’anidride solforosa ma non l’idrogeno solforoso. Né c’è da aspettarsi di più da quelle del Tecnocasic attive in territorio di Capoterra. Perché? «Le centraline – spiega Ruggeri – nascono per misurare i valori-limite che la normativa definisce come soglie per la qualità dell’aria, ma quest’ultima può essere ottima anche se si sente puzza. L’odore va misurato quando c’è, e per questo esistono tecnologie come i nasi elettronici e/o i campionatori automatici». Che costicchiano e attualmente non sono in dotazione né all’Arpas né al sistema Regione né, a quanto risulta, alla Saras. Non sarebbe peregrina, forse, l’idea di dotarsene.

L’esposto

Intanto sul fronte giudiziario c’è da registrare un nuovo esposto: l’ha depositato in Procura qualche giorno fa l’avvocata Alessandra Nocco per conto di due associazioni, “Donne ambiente Sardegna” e “Sardegna Pulita”. Ricordati gli episodi principali dall’inizio dell’anno (incendi, nuvole scure sullo stabilimento, cattivi odori accompagnati da fastidi come mal di gola e bruciori agli occhi, fiammate dalle torce) si chiede alla magistratura inquirente di indagare sull’ipotesi che dagli impianti della Sarlux vengano disperse nell’atmosfera sostanze nocive. Fra i “soliti sospetti”, oltre ai già nominati anidride solforosa e idrogeno solforato, vengono elencati ossidi di azoto, polveri sottili, monossido di carbonio, benzene e altro.

Un esposto simile, depositato dalla stessa legale per conto delle medesime associazioni, ha dato il via all’inchiesta che qualche mese fa ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per la Sarlux, il suo amministratore delegato e presidente Settimio Guarrata, il responsabile per gli aspetti ambientali, di sicurezza e di manutenzione della raffineria, Walter Cocco, e il referente per la prevenzione dell’inquinamento Fabio Corvetto. L’udienza è in calendario per il 4 dicembre.

