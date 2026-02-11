Puzza di fogna in piazza Umberto 

Rigagnoli maleodoranti e sversamenti fognari dal tombino in pieno centro. Il problema persiste da diverse settimane e non sarebbe la prima volta che accade. Si lamentano in tanti, anche perché l’episodio si verifica ormai quasi quotidianamente in piazza Umberto. L’argomento era già stato portato all’attenzione dell’ufficio tecnico comunale che però evidenzia che il tutto ricade su area privata. Adesso interviene l’opposizione e il caso diventa politico.

La protesta

«Chiediamo chiarimenti urgenti - dice la capogruppo della minoranza, Ester Fadda - da diversi mesi Piazza Umberto è interessata da una situazione di grave disagio: puzza e sversamenti di acque reflue stanno creando problemi sia ai residenti che alle attività commerciali. L’odore è inequivocabile e la presenza di acque reflue è evidente. Una situazione che, oltre al disagio, solleva serie preoccupazioni per l’igiene pubblica. Emerge un quadro preoccupante: secondo diverse testimonianze, i problemi sarebbero iniziati dopo i lavori di rifacimento della piazza. Alcuni proprietari di immobili lamentano continui intasamenti delle condutture fognarie e sono costretti a sostenere spese costanti per interventi di autospurgo. I residenti attribuiscono il problema a una tubo rotto sulla strada pubblica, in prossima di quella privata».

Il Comune

Alla richiesta di chiarimento, il sindaco precisa che «si tratta di uno scarico privato, di un palazzo condominiale e dell’ufficio postale. È chiaro che, trattandosi di una posizione centrale, considerato anche i miasmi poco piacevoli, l’ufficio tecnico comunale si è fatto carico della vicenda e ha interessato Abbanoa, proprio per accertarne le responsabilità e chiedendo comunque di intervenire, per risolvere un problema che di fatto è sotto gli occhi di tutti. Abbanoa realizzerà un pozzetto di ispezione che consentirà di arrivare alla soluzione del problema. Mentre l’amministrazione comunale si è adoperata per giungere a una soluzione, i responsabili di quello scarico, non hanno fatto nulla per fronteggiare una situazione che definisco antipatica». In ogni caso, il problema sarà risolto.

