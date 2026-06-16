Puzza di benzina, il Comune attacca la Saras 

Cittadini barricati in casa per sfuggire alla puzza di idrocarburi che a Sarroch ha ammorbato l’aria per ore, vigili del fuoco impegnati sino a tarda sera nelle strade del centro abitato: il giorno dopo i momenti terribili vissuti in paese a causa dei cattivi odori provenienti dalla raffineria, dalla Saras non sono arrivate neppure le scuse alla popolazione per i disagi creati a migliaia di persone. L’azienda, in una nota, ha riferito di una rottura del sistema di drenaggio automatico di un serbatoio di benzina leggera, ma è chiaro che la spiegazione non soddisfa i residenti, visto che il problema dei cattivi odori, soprattutto nei mesi estivi, si ripresenta puntualmente.

L’attesa dei dati

Sulla frequenza e l’intensità dei disservizi si concentrano le preoccupazioni del sindaco, Angelo Dessì: «Questa situazione non è più tollerabile, chiediamo con forza una ricognizione rigorosa e puntuale su impianti e depositi per constatarne lo stato e l’affidabilità. Chiediamo inoltre all’azienda un’intensificazione delle manutenzioni degli impianti per evitare altri eventi di questo tipo. Ora attendiamo i dati ufficiali delle emissioni già richiesti dal Comune subito dopo l’accaduto: abbiamo la pretesa che tutto funzioni come dovuto, i cittadini hanno il diritto di sentirsi sicuri e protetti e non minacciati da sostanze inquinanti presenti nell’aria». Preoccupato per la situazione anche l’assessore all’Ambiente, Luca Tolu: «L’intensificarsi dei disservizi e dei malfunzionamenti sta esasperando la popolazione e mettendo a dura prova la tenuta sociale della presenza industriale a Sarroch».

Le richieste

Dai banchi della minoranza Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro-Progressisti”, chiede alla Sarlux che sia fatta chiarezza e il massimo impegno per prevenire episodi simili: «Quello che più infastidisce di questa situazione è che l’azienda non abbia neppure chiesto scusa per aver ammorbato l’aria per ore, i cittadini sono esasperati, non ci troviamo di fronte a casi isolati, visto che con disagi di questo tipo siamo costretti a fare i conti di continuo». Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”, chiede un incontro immediato dei capigruppo in Consiglio comunale e della Commissione ambiente per analizzare la situazione. «Torce sempre più spesso attive, disservizi ripetuti e di recente anche un vasto incendio, è chiaro che qualcosa in raffineria non stia funzionando», avverte. «Occorre un cambio di passo da parte dell’azienda perché le giustificazioni non sono più sufficienti. Attendiamo di conoscere i dati rilevati dall’Arpas, vogliamo capire cos’abbiano respirato in quelle ore i cittadini di Sarroch: ci saremmo aspettati dalla Saras quantomeno le scuse, invece neppure una parola sui disagi causati a migliaia di persone».

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