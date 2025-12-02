Puzza alla Saras, raffineria sotto indagine 

Lo hanno segnalato, persino ai carabinieri, in primis i residenti di Capoterra e Sarroch, ma anche i responsabili dell’Arpas, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna: «Troppa puzza dalle ciminiere della Saras, l’aria in certi giorni è irrespirabile». La raffineria inquina l’aria? Non è una domanda retorica. Ora vuol vederci chiaro anche il ministero dell’Ambiente che ha avviato il procedimento di revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) dell’impianto.

La procedura

La firma in calce al documento inviato anche alla Saras è del dirigente del Mase Luciana Distaso. L’iter è partito con la nomina di un un “gruppo istruttore” composto da Salvatore Pinna per conto della Regione, Alberto Sanna della Città metropolitana di Cagliari e dall’assessore comunale all’Ambiente di Sarroch Luca Tolu. L’obiettivo: imporre restrizioni all’attività della raffineria per capire la causa del fenomeno che ammorba l’aria della zona a Ovest di Cagliari e metterci rimedio.

L’allarme

Un mese e mezzo fa la situazione ha allarmato in tanti abitano tra Sarroch e Capoterra. È stato sollecitato anche un intervento del Prefetto di Cagliari per capire se gli odori di zolfo dipendessero da guasti agli impianti della raffineria o semplicemente dalle manutenzioni in atto in questi giorni. Situazione per certi aggravata dal fatto che per la Saras tutto era nella norma. Proprio mentre i residenti segnalavano bruciore a gola e occhi e blindavano le finestre di casa.

In prima linea per tutelare salute e ambiente sia l’Arpas, sia un comitato civico, lo stesso che ha piazzato una web cam capace di trasmettere in tempo reale 24 ore al giorno, come una sorta di Grande Fratello, le immagini delle ciminiere della Saras.

L’Arpas

In particolare l’Arpas ha segnalato al ministero dell’Ambiente «una frequente attivazione delle torce di combustione nel periodo di riferimento delle segnalazioni di fenomeni cosiddetti “odorigeni”, come anche attestato dalle comunicazioni della Saras. Le centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria non hanno mostrato superamenti dei limiti normativi e, sebbene sia stata riscontrata una leggera variazione delle concentrazioni in aria di alcuni composti organici volatili, come toluene e xyleni, risultano, invece, non significative le concentrazioni di anidride solforosa». Il famigerato odore di uovo marcio percepito nella zona. «Ma i monitoraggi – prosegue l’Arpas – non coprono la totalità delle sostanze potenzialmente responsabili di impatti odorigeni. Inoltre gli episodi di molestia olfattiva possono essere percepiti anche in condizioni di conformità ai limiti di legge. La Saras non dispone di sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni di odori sgradevoli, non prescritti nell’(Aia) attualmente in vigore».

Da qui la decisione del ministero, che ha disposto «l’avvio del procedimento di riesame dell’Aia per l’esercizio del complesso raffineria, impianto di gassificazione a ciclo combinato (Igcc) e impianti nord della società Sarlux S.r.l., «finalizzato alla rivalutazione delle prescrizioni inerenti alle emissioni odorigene».

RIPRODUZIONE RISERVATA