San Vero Milis
09 agosto 2025 alle 00:18

Putzu Idu, stop ai rifiuti: apre l’ecocentro 

L’obiettivo è quello di eliminare discariche abusive a pochi metri dal mare. Nella borgata marina di Putzu Idu, territorio di San Vero Milis, da ieri è operativo l'ecocentro comunale: si trova in via Zinnigas. L’impianto, rimasto chiuso per anni, sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 14 alle 17. Sarà possibile conferire rifiuti organici, carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine, metalli, indumenti usati, grandi e piccoli elettrodomestici, medicinali scaduti, materassi e cuscini, rifiuti ingombranti, legno proveniente da mobilio usato, plastica dura, sfalci e potature.

«Si invita la cittadinanza - fa sapere il Comune di San Vero Milis - a utilizzare il servizio nel rispetto degli orari e delle modalità di conferimento previste e di attenersi alle indicazioni impartite dagli operatori, contribuendo così alla tutela dell'ambiente e al decoro del territorio comunale». ( s. p. )

