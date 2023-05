«Putzu Idu, mancano cassonetti Rifiuti gettati nel lungomare» 

I cassonetti per i rifiuti non ci sono, ecco perché in tanti, senza molti problemi, abbandonano i rifiuti in strada. Il lungomare di Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis, soprattutto la sera si trasforma in una discarica a cielo aperto. E spesso c’è anche chi, per amore del territorio che già ospita i primi turisti della stagione, raccoglie e smista tutto ciò che viene lasciato a pochi metri dal mare.

Due giorni fa ha pulito volontariamente il lungomare perché stufo della situazione Daniele Santelia, titolare di una scuola di surf presente nel lungomare. «Prima ho avuto un’accesa discussione con dei turisti francesi che davanti a me hanno abbandonato buste di rifiuti di ogni tipo in strada, poi ho raccolto e differenziato tutto in buste differenti. Ieri mattina però qualcuno aveva già abbandonato altri rifiuti. Tutto questo non va bene. Chiediamo al Comune di posizionare dei cassonetti. Altrimenti la borgata sarà invasa da immondizia di ogni genere ogni giorno».

Daniele Santelia precisa che questo succede da anni: «Ci sono tanti turisti che non sapendo dove buttare la spazzatura chiedono a noi operatori di farci carico delle buste. Idem i camperisti che nel nostro territorio sono ben accetti. Noi quindi ci troviamo a offrire un servizio. Ma sarebbe più giusto che intervenisse il Comune. Chiediamo agli amministratori di posizionare dei contenitori per il rispetto del territorio».

