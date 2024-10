«Putzu Idu, chioschi dietro la spiaggia» 

La decisione presa cinque anni fa dal Comune di spostare i chioschi posizionati sul lungomare tra Putzu Idu e Mandriola per riaprire al traffico la strada provinciale 10 non è stata una decisione presa in punto di diritto. Lo scrive in sentenza il Tribunale amministrativo regionale (Marco Buricelli presidente, Oscar Marongiu consigliere, Gabriele Serra, estensore) accogliendo il ricorso contro il Comune presentato da Valentina Porta, quale legale rappresentante della Darma Srl, e Matteo Mocci in proprio e rappresentante della Green Wave di Matteo Mocci e C, S.a.s entrambi rappresentati dall’avvocato Stefano Porcu dello studio Barberio-Porcu.

La storia

Le due società nel 2014 si aggiudicarono l’affidamento per 15 anni, con possibile proroga di altri 5, di alcune aree ricadenti nel piano di utilizzo del litorale di Putzu Idu per l’installazione di strutture amovibili per ristorazione e bar. Nel 2019 il Consiglio comunale approvava una variante al Pul che rendeva necessario trasferire i chioschi (anche perché le aree dove si trovavano erano gravati fa usi civici) arretrandoli verso la salina. Secondo l’avvocato Porcu, la variante al Pul era stata presa in contrasto con il Piano urbanistico comunale, che prevedeva la pedonalizzazione della strada provinciale 10 nel tratto retrostante la spiaggia di Putzu Idu; mentre la variante introdotta con il Pul la destinava esclusivamente al traffico veicolare. Il che comportava necessariamente il riposizionamento dei chioschi installati nella strada destinata al traffico pedonale.

Il ricorso

La decisione che il Tar era chiamato a prendere ruotava tutta attorno al contrasto tra i due piani e su chi prevale. Per l’avvocato Porcu a comandare i giochi era senza dubbio il piano urbanistico comunale. I giudici amministrativi confermano: il Puc in quanto, chiariscono, strumento primario mentre agli strumenti urbanistici secondari come il Pul “compete la funzione di attuare scelte programmatiche”. In sostanza il Piano di utilizzo dei litorali altro non è che un piano particolareggiato “soggetto al principio di gerarchia rispetto al piano regolatore generale”. Il Consiglio comunale non poteva approvare la variante al Pul, per farlo avrebbe dovuto prima rivedere il Puc. Ricorso fondato, quindi. La delibera del 2019 del Comune (che non si è costituito in giudizio) è stata dichiarata nulla e stando così le cose i chioschi possono stabilizzarsi nel tratto retrostante la spiaggia di Putzu Idu che tornerebbe strada pedonabile.

