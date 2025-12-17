Putzolu, primo barracello cavaliere 

Il primo barracello in Sardegna ad essere insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica è di Serramanna, e risponde al nome di Livio Putzolu, per 20 anni alla guida della Compagnia barracellare della cittadina del Medio Campidano, che ieri ha ricevuto la speciale pergamena firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e controfirmata dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

La cerimonia

Ieri a Cagliari, nella sede della Prefettura, Putzolu, svestita la divisa verde di barracello e indossato l’abito buono, si è presentato in compagnia della moglie, del sindaco Gabriele Littera e dell’ex comandante della Polizia locale Mario Mameli: testimone privilegiato degli ultimi anni della lunga carriera da capitano dei barracelli di Putzolu. «Per me è una grande emozione: mi fa piacere ricevere questo riconoscimento, ho sempre cercato di fare del mio meglio per il servizio e vedere che questo è riconosciuto anche da altri mi rende fiero. Vuol dire che il mio lavoro nella Compagnia barracellare ha soddisfatto la comunità – commenta l’anziano capitano –. Avere questo riconoscimento rappresenta una cosa bella anche per Serramanna e dà lustro alle compagnie barracellari della Sardegna: un riconoscimento per il lavoro al servizio della comunità», conclude. «Il Presidente della Repubblica: in considerazione di particolari benemerenze; su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; sentito il Consiglio dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; con decreto in data 2 giugno 2025, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al signor Livio Putzolu, con facoltà di fregiarsi delle relative insegne», è scritto nella pergamena. «Livio Putzolu è il primo barracello in Sardegna ad avere questo riconoscimento», attesta Mameli

La storia

La vita da capitano barracellare di Livio Putzolu, 76 anni compiuti l’11 marzo scorso, è cominciata nel 2000, quando per la prima volta indossò la divisa di primo graduato della compagnia che, fatta eccezione per soli tre anni, ha conservato fino al 2022. Grande conoscenza del territorio, capacità di dialogare (da collega) con gli agricoltori. Il neo cavaliere si è impegnato in tanti ambiti: controllo del territorio, prevenzione e lotta agli incendi, contrasto ai furti di prodotti e attrezzature nelle campagne, abbattimento di alberi pericolanti, rimozione veicoli abbandonati, vigilanza, recupero bestiame rubato e controllo dei fiumi. «Per fare il barracello ho tralasciato il mio lavoro di agricoltore: i miei due telefoni erano sempre accesi, 24 ore su 24», ricorda Putzolu che ha offerto alla pubblica amministrazione la sua competenza e nella sua attività ha sempre messo tutti d’accordo: carabinieri, forestale e i sindaci che si sono succeduti a Serramanna. «Anche chi era contrario alla compagnia barracellare non era avverso a lui», continua l’ex capo della Polizia locale Mario Mameli che ha firmato la proposta (controfirmata dal suo successore Danilo Mascia) al sindaco Littera per il conferimento del cavalierato».

