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01 maggio 2026 alle 00:23

Putin vuole la tregua per il 9 maggio, ma Kiev non si fida 

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Mosca. Vladimir Putin si avvia ad annunciare una nuova, breve tregua, dopo quella per la Pasqua ortodossa. Questa volta per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Con o senza il consenso di Kiev, che «non è necessario», secondo il Cremlino, che cerca di inserirsi nei negoziati tra Usa e Iran probabilmente per ottenere qualcosa in cambio sull'Ucraina. Volodymyr Zelensky chiede lumi, sia su quanto si sono detti Donald Trump e lo zar in 90 minuti di telefonata, sia sulla proposta russa di cessate il fuoco: «Chiariremo esattamente di cosa si tratta: qualche ora di sicurezza per una parata a Mosca o qualcosa di più», ha detto il presidente ucraino. «La nostra proposta è un cessate il fuoco a lungo termine, sicurezza affidabile e garantita per le persone, e una pace duratura. L'Ucraina è pronta a lavorare in questa direzione in qualsiasi formato dignitoso ed efficace», ha rilanciato su X.

Nel frattempo però Mosca si scopre vulnerabile ai droni di Kiev ed è costretta per la prima volta negli ultimi 20 anni ad una parata in tono minore, senza la grandeur che l'ha sempre contraddistinta: nessun mezzo militare, nessun sistema missilistico, neppure i cadetti delle scuole militari, come ha annunciato pubblicamente il ministero della Difesa. Quindi nessun blocco del traffico in città e Piazza Rossa aperta al pubblico anche a pochi giorni dall'anniversario. Una scelta imbarazzante nel giorno del Victory Day, la festività laica più sentita in Russia. Ma il Cremlino sa che i droni di Kiev possono arrivare a colpire anche la capitale russa, il cuore del potere politico del Paese, e non vuole rischiare un'umiliazione.

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