Putin vuole la tregua per il 9 maggio, ma Kiev non si fida 

Mosca. Vladimir Putin si avvia ad annunciare una nuova, breve tregua, dopo quella per la Pasqua ortodossa. Questa volta per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Con o senza il consenso di Kiev, che «non è necessario», secondo il Cremlino, che cerca di inserirsi nei negoziati tra Usa e Iran probabilmente per ottenere qualcosa in cambio sull'Ucraina. Volodymyr Zelensky chiede lumi, sia su quanto si sono detti Donald Trump e lo zar in 90 minuti di telefonata, sia sulla proposta russa di cessate il fuoco: «Chiariremo esattamente di cosa si tratta: qualche ora di sicurezza per una parata a Mosca o qualcosa di più», ha detto il presidente ucraino. «La nostra proposta è un cessate il fuoco a lungo termine, sicurezza affidabile e garantita per le persone, e una pace duratura. L'Ucraina è pronta a lavorare in questa direzione in qualsiasi formato dignitoso ed efficace», ha rilanciato su X.

Nel frattempo però Mosca si scopre vulnerabile ai droni di Kiev ed è costretta per la prima volta negli ultimi 20 anni ad una parata in tono minore, senza la grandeur che l'ha sempre contraddistinta: nessun mezzo militare, nessun sistema missilistico, neppure i cadetti delle scuole militari, come ha annunciato pubblicamente il ministero della Difesa. Quindi nessun blocco del traffico in città e Piazza Rossa aperta al pubblico anche a pochi giorni dall'anniversario. Una scelta imbarazzante nel giorno del Victory Day, la festività laica più sentita in Russia. Ma il Cremlino sa che i droni di Kiev possono arrivare a colpire anche la capitale russa, il cuore del potere politico del Paese, e non vuole rischiare un'umiliazione.