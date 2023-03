Putin, visita notturna a Mariupol 

Khusnullin ha raccontato che «tutte le attrezzature mediche sono state minate» dagli ucraini. Putin ha aggiunto che «non è il modo in cui le persone normali fanno le cose». Proprio l'ospedale di Mariupol, in particolare il reparto pediatrico e la maternità, sono stati devastati un anno fa dagli attacchi russi, mentre i pazienti erano nella struttura.

Kiev. Col favore delle tenebre Vladimir Putin è comparso per una “visita di lavoro” a Mariupol, città ucraina sul Mar d'Azov, caduta in mani russe dieci mesi fa dopo essere stata ridotta in macerie dai bombardamenti russi. Il sopralluogo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è il primo del leader russo nei territori occupati del Donbass dall'inizio della guerra. E arriva subito dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale che accusa Putin di aver deportato i bimbi ucraini.

Sfida alla Corte dell’Aja

Un gesto di sfida, per gli analisti internazionali, ma anche una dimostrazione che il presidente è saldamente al comando e non sarà certo la Corte dell'Aja a esiliarlo nelle stanze del Cremlino. L'agenzia di stampa statale russa Tass ha dato notizia di Putin a Mariupol alle 4 del mattino, raccontando che è arrivato in elicottero, ha guidato personalmente un'auto e col vicepremier Marat Khusnullin ha «ispezionato luoghi della città e parlato con i residenti locali», a cui ha detto: «Dobbiamo iniziare a conoscerci meglio».

Khusnullin ha raccontato che «tutte le attrezzature mediche sono state minate» dagli ucraini. Putin ha aggiunto che «non è il modo in cui le persone normali fanno le cose». Proprio l'ospedale di Mariupol, in particolare il reparto pediatrico e la maternità, sono stati devastati un anno fa dagli attacchi russi, mentre i pazienti erano nella struttura.

Il duro commento di Kiev

La reazione di rabbia dell'Ucraina per la visita del capo del Cremlino non si è fatta attendere: «Putin è un criminale, è tornato sulla scena del crimine. È venuto per vedere cosa ha fatto e per cosa sarà punito», ha commentato il sindaco in esilio Vadym Boychenko. Sarcasmo del ministero della Difesa di Kiev: «Come si addice a un ladro, Putin ha visitato di notte Mariupol, città completamente distrutta dal suo esercito». Il consigliere presidenziale Mykhaylo Podolyak ha accusato lo zar di «cinismo e mancanza di rimorso: l'assassino di migliaia di famiglie è venuto ad ammirare le rovine e le tombe».

Il senso politico della presenza di Putin in Crimea e in Donbass emerge anche nelle dichiarazioni rilasciate alla tv russa sull'uso delle armi ipersoniche: «Nel 2014 (anno di annessione della penisola ucraina) la Russia non aveva quelle armi, ora le ha. Ma non le usiamo per l'operazione speciale». Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, che ha annunciato una contro-inchiesta russa sui crimini ucraini, ha definito «spontanei» gli incontri notturni di alcuni residenti con il presidente, e la visita nell'appartamento di una famiglia locale. Per Kiev invece è stata solo una messinscena.

La trasferta di Putin arriva alla vigilia della visita in Russia che, da oggi a mercoledì, vedrà impenato il presidente cinese Xi Jinping. Pechino rafforzerà così i suoi rapporti con lo zar, partner sempre più dipendente dalla Cina ma considerato anche sempre più imprevedibile. «Una missione per la pace», l'ha presentata venerdì il ministero degli Esteri cinese, collegandola alla guerra di Mosca contro l'Ucraina. Al fine di rafforzare l'immagine di parte neutrale interessata alla pace, Xi dovrebbe poi parlare in modalità virtuale con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa.

