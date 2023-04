Putin visita le regioni occupate 

Kherson. Il presidente russo Vladimir Putin ripete che l'est ucraino è della Russia, facendo visita alla base militare “Dnepr” a Kherson, dove incontra i capi delle truppe russe impegnate al fronte, per poi recarsi anche nel Lugansk. Visite avvenute lunedì - specifica il Cremlino - che però non hanno frenato Mosca dal lanciare un attacco contro un mercato nel centro di Kherson, con un morto e sei feriti.

Le visite ai soldati

Putin è andato a vedere «la scena dei suoi crimini», è il commento di Kiev, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky risponde recandosi ad Avdiivka, punto caldo del fronte orientale, dove si è detto «onorato di essere accanto agli eroi» ucraini. Nel Lugansk e Kherson, il leader russo ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone. Non è la prima volta che Putin visita i territori ucraini occupati dai russi, nonostante i possibili rischi per la sicurezza che intanto hanno fatto saltare a Mosca la marcia del cosiddetto “Reggimento immortale” del 9 maggio, durante la quale i discendenti dei combattenti nella guerra contro i nazisti sfilano con le fotografie dei loro congiunti. Senza la parata, per festeggiare lo zar vuole entro quella data - o prima della conferenza stampa di giugno - una vittoria a Bakhmut, secondo gli esperti Usa. E per farlo potrebbe rivolgersi al capo della milizia privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, utilizzando i suoi istruttori «per addestrare le forze mobilitate», dicono gli americani. Quello che appare chiaro, almeno per i funzionari britannici alla ministeriale G7 a Tokyo, è che Putin userà «tutti gli strumenti che gli sono rimasti», comprese le minacce nucleari e gli attacchi informatici, davanti alla prevista controffensiva ucraina.

Scambi di accuse

Così la tensione diplomatica resta alta: la Nato accusa la Russia di essere«la più grande minaccia alla sicurezza» dell'Alleanza e il G7 Esteri evidenzia che «qualsiasi risoluzione del conflitto in Ucraina deve garantire che Mosca paghi per i danni causati». Sul fronte diplomatico, gli occhi sono puntati su Parigi, dopo che l'agenzia Bloomberg ha riferito che il presidente Emmanuel Macron avrebbe incaricato il consigliere per la politica estera, Emmanuel Bonne, di collaborare con l'alto diplomatico cinese Wang Yi per stabilire un piano da utilizzare come base per futuri negoziati tra Mosca e Kiev.