Putin vince ancora e vola da Xi 

Kiev. Continua a mettersi male per la resistenza ucraina a Kharkiv, dove Volodymyr Zelensky chiude l’ennesima giornata di cattive notizie dal fronte ed è costretto a cancellare il suo tour in Spagna, Portogallo e Belgio per la situazione a nordest. Tutto il contrario per Vladimir Putin, che ieri accingendosi a partire per la Cina esultava per i risultati delle truppe al fronte. «Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina si stanno realizzando», ha rivendicato il presidente russo, secondo cui le forze di Mosca stanno avanzando quotidianamente in Ucraina. Tre i villaggi rivendicati nelle scorse ore dagli invasori. Due si trovano nel Kharkiv, dove l'esercito ucraino ha ammesso di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone vicino a Lukiantsi e nell’insediamento di Vovchansk, con gruppi di fanteria russa che sono entrati in città. Ma Kiev continua a combattere e ha annunciato l’invio di ulteriori rinforzi, mentre proseguono le evacuazioni di civili: oltre 8mila, dall’apertura di questo nuovo fronte nordorientale.

In questo quadro Putin vola in Cina per rinsaldare i legami con Pechino, cruciali per la sua guerra in Ucraina. E si presenta avanzando scenari da negoziati di pace e lodi personali all’omologo Xi Jinping, un «leader saggio e visionario», dopo averlo già definito ad aprile un «amico» e un «vero uomo», capace di svolgere «un ruolo speciale e di primo piano nello sviluppo delle relazioni bilaterali». «Non ci siamo mai rifiutati di negoziare - ha detto lo zar in un’intervista scritta all’agenzia Xinhua alla vigilia del vertice numero 43 tra i due leader - Stiamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto con mezzi pacifici. Siamo aperti al dialogo sull’Ucraina, ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, compreso il nostro». E poi: «Lodiamo l’approccio della Cina per risolvere la crisi in Ucraina. Pechino è ben consapevole delle sue cause profonde e del significato geopolitico globale». «Se Putin mostrasse interesse a impegnarsi seriamente nei negoziati, sono sicuro che gli ucraini risponderebbero», ha tagliato corto il segretario di Stato americano Antony Blinken.

RIPRODUZIONE RISERVATA