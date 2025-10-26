VaiOnline
Il conflitto.
27 ottobre 2025 alle 00:36

Putin testa un missile a propulsione nucleare e avanza nel Donetsk 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mosca. La Russia rivendica nuovi successi sul campo di battaglia in Ucraina, puntando a rafforzare le sue posizioni in attesa di possibili negoziati che partano da un congelamento della linea del fronte, come chiesto dagli Usa, dai Paesi europei e dall'Ucraina. Il presidente Vladimir Putin è apparso in televisione in divisa militare mentre visitava un centro di comando, ricevendo rapporti che parlano di una situazione critica per le forze ucraine, con oltre 10.000 soldati circondati nell'area di Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk, e nella cittadina di Kupyansk, in quella nord-orientale di Kharkiv. Mosca continua così a mostrare i muscoli con il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov, che ha annunciato - durante l’incontro - che il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nucleare capace di trasportare testate atomiche.

Secondo Gerasimov, durante il test il missile «ha coperto una distanza di 14.000 chilometri», ma potrebbe essere utilizzato «contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza». Quindi anche negli Stati Uniti. Un vettore «senza eguali, invincibile», il commento orgoglioso dello Zar. Kirill Dmitriev, il rappresentante di Putin per la cooperazione economica con l'estero che è in missione negli Usa, ha detto che le informazioni in merito al test missilistico e alla situazione sul terreno sono state comunicate a Washington.

