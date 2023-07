Putin “statalizza” la Wagner  

Mosca. Cosa ne sarà della Wagner? All’indomani della marcia armata su Mosca, il futuro del famigerato gruppo di mercenari resta incerto, e con esso quello del suo capo, Yevgeny Prigozhin. Vladimir Putin sostiene di aver incontrato 35 comandanti della compagnia lo scorso 29 giugno, cinque giorni dopo l’ammutinamento. E quello che ha raccontato al quotidiano Kommersant sembra lasciar intendere che il presidente russo non voglia più Prigozhin a capo della Wagner. Proprio nel giorno in cui l’ex oligarca è riapparso in una foto diffusa su canali Telegram filo-Cremlino: una posa decisamente dimessa, addirittura in mutande e maglietta, in quello che viene definito un accampamento in Bielorussia. Nessuna conferma su data e luogo dello scatto.

Putin ha messo in dubbio, dal punto di vista legale, l’esistenza stessa della divisione che per anni è stata il suo braccio armato non ufficiale non solo in Ucraina, ma anche in Libia e in Siria. «La Wagner non esiste, non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private», ha detto lo zar, ma si cercherà di garantire uno status giuridico alla compagnia con l’obiettivo di portare i mercenari direttamente sotto il controllo di Vladimir Putin.

Grano

A poche ore dalla scadenza (17 luglio) dell’accordo sul grano del Mar Nero, è l’incertezza a regnare tra le diplomazie europee, con l’ottimismo della mediatrice Turchia smorzato dal Cremlino. «Siamo d’accordo sulla proroga del corridoio per il grano nel Mar Nero», ha annunciato il presidente turco Erdogan. Ma Mosca frena: «Non abbiamo rilasciato alcuna dichiarazione su questo punto», la replica. E così resta il punto interrogativo su un accordo centrale per scongiurare una crisi alimentare che sarebbe devastante soprattutto in Africa.

RIPRODUZIONE RISERVATA