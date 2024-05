Putin silura il ministro della Difesa 

Mosca. Un terremoto inaspettato ha scosso il sistema dell'apparato militare e della sicurezza russo mentre le forze di Mosca stanno guadagnando terreno sul campo di battaglia in Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha deciso di sostituire alla guida del ministero della Difesa Serghei Shoigu, in carica da 12 anni, con un civile, Andrei Belousov. Shoigu passa a dirigere il Consiglio di Sicurezza nazionale prendendo il posto di Nikolai Patrushev, che viene rimosso senza per il momento che vi sia alcuna indicazione su un suo futuro ruolo. Mentre resta al suo posto il 74enne ministro degli Esteri Serghei Lavrov, che guida la diplomazia russa da ben 20 anni.

Dopo il voto

Il governo guidato dal primo ministro Mikhail Mishustin si era dimesso, come vuole la Costituzione, dopo il giuramento di Putin per il suo quinto mandato, il 7 maggio. Tre giorni fa il presidente aveva riconfermato nella carica di premier lo stesso Mishustin, con una decisione che era stata interpretata come un segnale di continuità in un momento estremamente delicato nella vita del Paese, alle prese con un conflitto che dura da oltre due anni. Ma la posizione di Shoigu era sembrata vacillare con l'arresto di un suo vice, Timur Ivanov, accusato di episodi di corruzione per un totale di oltre un miliardo di rubli (10 milioni di euro).

La resistenza

Intanto la resistenza ucraina è in affanno di fronte alla nuova offensiva russa nel nord di Kharkiv, dove le truppe di Mosca guadagnano terreno attaccando senza sosta lungo tutta la frontiera. Ad ammetterlo sono le stesse forze di Kiev. Proseguono le evacuazioni dei civili dalla periferia cittadina - almeno 4.000 dall'inizio della nuova offensiva - ma lo scenario, definito «complesso» dagli analisti, sembra al momento escludere un affondo russo su Kharkiv.

A Belgorod, città russa colpita da massicci bombardamenti ucraini, si contano tredici vittime per il crollo di un palazzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA