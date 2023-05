Putin si vendica, fuoco sulle città 

Già nelle prime ore della notte l’ambasciata Usa a Kiev aveva messo in guardia contro un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi. Secondo l’aeronautica ucraina 24 droni kamikaze sono stati lanciati sul Paese, di cui 18 sono stati distrutti. I detriti hanno danneggiato le strade e alcune auto a Kiev, a Odessa tre velivoli «hanno colpito i dormitori di una delle istituzioni scolastiche» ma nessuno è rimasto ferito. «Le attività terroristiche e di sabotaggio delle forze armate ucraine in Russia stanno raggiungendo un livello senza precedenti», è la giustificazione del ministero degli Esteri di Mosca, che accusa Usa, Gran Bretagna e i Paesi Nato di essere «i principali responsabili» delle azioni del governo di Kiev. Una corsa all’escalation alimentata dai sempre più frequenti attacchi contro le infrastrutture e altri obiettivi in Russia: solo nell’ultima giornata, i russi hanno denunciato che droni hanno colpito la raffineria di Ilsky, nella regione di Krasnodar, e la raffineria di Novoshakhtinsk, in quella di Rostov.

Le esplosioni dell’antiaerea, che anche stavolta ha difeso la città da tutti i droni lanciati dai russi, sono risuonate sui cittadini costretti nei rifugi per quasi quattro ore. Una dura risposta di Mosca a quello che continua a definire «l’attacco ucraino al Cremlino», con il portavoce Dmitry Peskov che ieri ha accusato direttamente gli Stati Uniti di essere i veri architetti dell’attentato. «Gli Usa non incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad attacchi contro singoli leader», ha replicato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby, definendo Peskov «un bugiardo».

KIEV. “Per Mosca e per il Cremlino”. Le scritte sulle code degli Shahed piombati su Odessa testimoniano la vendetta russa che si è abbattuta su tutta l’Ucraina all’indomani dei droni esplosi sul Cremlino. Una notte di fuoco vissuta a sud, a est e anche su Kiev, dove Mosca ha sferrato «l’attacco più intenso di tutto il 2023», secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale Sergiy Popko. Nel tardo pomeriggio un drone russo è stato abbattuto sopra il palazzo presidenziale, in un’evidente replica all’attacco al Cremlino. Il presidente Zelensky ieri era in visita in Olanda.

KIEV. “Per Mosca e per il Cremlino”. Le scritte sulle code degli Shahed piombati su Odessa testimoniano la vendetta russa che si è abbattuta su tutta l’Ucraina all’indomani dei droni esplosi sul Cremlino. Una notte di fuoco vissuta a sud, a est e anche su Kiev, dove Mosca ha sferrato «l’attacco più intenso di tutto il 2023», secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale Sergiy Popko. Nel tardo pomeriggio un drone russo è stato abbattuto sopra il palazzo presidenziale, in un’evidente replica all’attacco al Cremlino. Il presidente Zelensky ieri era in visita in Olanda.

Chiusi nei rifugi

Le esplosioni dell’antiaerea, che anche stavolta ha difeso la città da tutti i droni lanciati dai russi, sono risuonate sui cittadini costretti nei rifugi per quasi quattro ore. Una dura risposta di Mosca a quello che continua a definire «l’attacco ucraino al Cremlino», con il portavoce Dmitry Peskov che ieri ha accusato direttamente gli Stati Uniti di essere i veri architetti dell’attentato. «Gli Usa non incoraggiano, non sostengono e non forniscono supporto ad attacchi contro singoli leader», ha replicato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby, definendo Peskov «un bugiardo».

Nuovi attacchi in Russia

Già nelle prime ore della notte l’ambasciata Usa a Kiev aveva messo in guardia contro un aumento della minaccia di attacchi missilistici russi. Secondo l’aeronautica ucraina 24 droni kamikaze sono stati lanciati sul Paese, di cui 18 sono stati distrutti. I detriti hanno danneggiato le strade e alcune auto a Kiev, a Odessa tre velivoli «hanno colpito i dormitori di una delle istituzioni scolastiche» ma nessuno è rimasto ferito. «Le attività terroristiche e di sabotaggio delle forze armate ucraine in Russia stanno raggiungendo un livello senza precedenti», è la giustificazione del ministero degli Esteri di Mosca, che accusa Usa, Gran Bretagna e i Paesi Nato di essere «i principali responsabili» delle azioni del governo di Kiev. Una corsa all’escalation alimentata dai sempre più frequenti attacchi contro le infrastrutture e altri obiettivi in Russia: solo nell’ultima giornata, i russi hanno denunciato che droni hanno colpito la raffineria di Ilsky, nella regione di Krasnodar, e la raffineria di Novoshakhtinsk, in quella di Rostov.

Prigozhin controcorrente

Intanto il think tank americano Isw ipotizza che la Russia abbia orchestrato l’attacco al Cremlino per trasmettere l’urgenza della guerra al popolo, creando le condizioni per una più ampia mobilitazione. In questo quadro, la Cina prova a invitare entrambi i fronti alla calma e alla moderazione. Ma la tensione resta alle stelle, alimentata anche dal falco Dmitri Medvedev, che parla di una chiara escalation del conflitto. Come sempre fuori dal coro il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin: «Posso dire che l’uso di armi nucleari in risposta a un drone è, ovviamente, fuori discussione. Così com’è sembriamo dei pagliacci che minacciano di bombardare per un drone per bambini».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata