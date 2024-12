Putin si scusa con Azerbaijan 

Mosca. Dopo tre giorni di silenzio Vladimir Putin si è scusato per l’abbattimento dell’aereo dell’Azerbaijan Airlines che si è schiantato in Kazakistan, quindi nello spazio aereo russo, mentre volava verso la capitale cecena Grozny. Il presidente russo però non ha riconosciuto in modo esplicito le responsabilità di Mosca. Conversando con il suo omologo azero Ilham Aliyev, Putin ha definito l’accaduto un «tragico incidente» ma ha sottolineato che, nel momento in cui l’Embraer 190 delle Azerbaijan Airlines stava per atterrare, i droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano state attivate per respingere quegli attacchi. «L’aereo di linea azero ha tentato più volte di atterrare all'aeroporto di Grozny - ha aggiunto Putin secondo le agenzie ufficiali russe - e nello stesso tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz venivano attaccati da droni da combattimento ucraini e le difese aeree russe sono entrate in azione per respingere questi attacchi».

Putin non ha esplicitamente indicato se l’aereo sia stato colpito o meno dal sistema di difesa russo, prima di estendere le sue condoglianze alle famiglie delle 38 vittime (su 67 presenti a bordo). Secondo l’ufficio stampa di Aliyev, il presidente azero ha detto a Putin che l’aereo è stato soggetto a «interferenze fisiche e tecniche esterne» e, pur evitando di incolpare le difese aeree russe, ha osservato che l’aereo presentava diversi fori nella fusoliera e che i passeggeri avevano riportato ferite «a causa di particelle estranee penetrate nella cabina durante il volo». Sulla vicenda è intervenuta anche Bruxelles: l’Alto Rappresentante, l’estone Kaja Kallas, su X ha rilevato una chiara analogia tra l’abbattimento di questo aereo e quello del volo MH17 della Malaysia Airlines, colpito da un missile terra-aria dai ribelli sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale nel 2014. Quindi la responsabile della diplomazia europea ha chiesto «un’indagine internazionale rapida e indipendente». In serata, lo stesso presidente azero Ilham Aliyev ha fatto sapere che su iniziativa di Baku è stato creato un gruppo internazionale di esperti che parteciperà alle indagini. Per il servizio stampa presidenziale azero, Aliyev ha già annunciato l’iniziativa a Putin.

