Putin si riaffaccia sulla scena internazionale 

Mosca. Parte dalla Penisola Arabica l’offensiva diplomatica di Vladimir Putin per fugare l’immagine di una Russia isolata. Il leader del Cremlino va per una missione lampo negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per discutere della situazione dei mercati petroliferi, del conflitto in Ucraina e, soprattutto, nella speranza di ritagliarsi un ruolo nella complessa vicenda del conflitto israelo-palestinese. Di questo parlerà poi anche con il presidente iraniano Ebrahim Raisi al Cremlino.

La capacità mostrata dall’economia russa di assorbire i colpi delle sanzioni occidentali, il rifiuto di gran parte dei Paesi del mondo - tra cui i due Stati arabi visitati - di seguire gli Usa e la Ue su questa strada, e ultimamente il fallimento della controffensiva ucraina sembrano aver convinto Putin che il momento è arrivato per tornare sulla scena internazionale. Nell’arco di poche ore il capo del Cremlino sarà ricevuto dal presidente emiratino Mohammed bin Zayed al Nayhyan e dal principe ereditario e leader di fatto dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. Putin, che al vertice del G20 aveva condannato «lo sterminio della popolazione civile in Palestina», ha più volte affermato che per la Russia l’unica soluzione di pace è quella dei due Stati. Ma oggi, ha sottolineato il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov, «la priorità è arrivare a una tregua durevole».

