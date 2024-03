Putin si regala l’88% «Saremo più forti nessuno ci intimidirà» 

Le proteste dei seguaci di Alexei Navalny, gli attacchi alle regioni di confine con l'Ucraina e un allarme droni sugli aeroporti di Mosca non hanno impedito a Vladimir Putin di portare a termine la maratona elettorale che lo ha confermato presidente con percentuali record che sfiorano il 90%: è il quinto mandato dopo già 24 anni trascorsi al potere, l'orizzonte ora è il 2030. E lo zar, presentandosi in serata al quartiere generale della campagna elettorale, ha ringraziato i russi per la «totale fiducia». Promettendo che il Paese diventerà più forte e avvertendo gli avversari che «nessuno ci intimidirà o ci schiaccerà».

«Navalny? Evento triste»

Putin, inoltre, ha rotto il silenzio sul suo oppositore morto in carcere circa un mese fa, nominandolo in pubblico e affermando che la sua scomparsa è stata un «evento triste». Il capo del Cremlino si è aggiudicato tra l'87% e l'89% delle preferenze, con gli altre tre candidati-comparsa praticamente annientati. Il comunista Nikolai Kharitonov, in seconda posizione, si è fermato al 4,7%, quello di Gente Nuova, Vladislav Davankov, al 3,6% e quello del Partito liberaldemocratico Leonid Slutsky al 2,5%. I tre giorni in cui si sono svolte, per la prima volta, le consultazioni hanno dato i risultati sperati anche in termini di partecipazione, secondo i dati ufficiali.

L'affluenza alle urne è stimata ad oltre il 73%, rispetto al 67,5% registrato nelle precedenti presidenziali, nel 2018. Mentre si attende ancora il dato del voto elettronico. Una partecipazione massiccia, tra l'80% e il 90%, è stata annunciata anche nelle quattro regioni ucraine parzialmente controllate dalle truppe di Mosca e annesse dalla Russia nel 2022: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Qui la vittoria di Putin è stata, se possibile, ancora più netta. Le percentuali che gli sono attribuite arrivano fino al 95% nel Donetsk, al 94% nel Lugansk, al 93% nella regione di Zaporizhzhia e all'88% in quella di Kherson.

Il sempre più longevo leader al termine della giornata ha sottolineato che «il risultato delle elezioni dimostra che la Russia è una grande famiglia» e che c'è «totale fiducia dei cittadini sul fatto che faremo tutto come da programma». Ed ha rivolto un «parole speciali di gratitudine ai soldati» che combattono in Ucraina da oltre due anni: «svolgono il compito più importante che è quello di proteggere il nostro popolo».

L’avvertimento

Poi ha lanciato un monito a chi vuole sfidare la Russia: «Non importa quanto abbiano cercato di spaventarci, di sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza, nessuno ci è mai riuscito nella storia. Hanno fallito ora e falliranno in futuro». Ed ha messo in guarda la Nato che un conflitto porterebbe «ad un passo dalla terza guerra mondiale».

«Siate coraggiosi, un giorno, molto presto, vinceremo» è il messaggio della vedova Navalny al popolo russo dopo aver espresso il suo voto all'ambasciata russa a Berlino. L’immagine di Yulia Navalnaya che si unisce alla coda nella capitale tedesca ha fatto il giro del mondo: «Sulla scheda ho scritto Navalny», ha detto ai giornalisti.

Per il portavoce del consiglio della sicurezza nazionale della Casa Bianca, «queste elezioni sono state né libere né giuste dato che Putin ha imprigionato gli oppositori politici prevenendo così che corressero contro di lui». Da Kiev, Volodymyr Zelensky ha definito Putin un uomo «malato di potere» che vuole «regnare in eterno», ed ha affermato che le elezioni russe non hanno «alcuna legittimità».

Code di centinaia di persone si sono formate alle 12 davanti ai seggi nel centro di Mosca e in altre città in risposta all'appello lanciato dallo stesso Navalny poco prima di morire per il cosiddetto "Mezzogiorno contro Putin”. La Russia ha affrontato i tre giorni elettorali in un clima di tensione a causa dei timori per la sicurezza. A Mosca un notevole schieramento di polizia era visibile ieri in diversi punti strategici, comprese le principali stazioni della metropolitana. E la giornata era cominciata con la contraerea entrata in azione vicino agli aeroporti internazionale di Vnukovo e Domodedovo.

