Putin sfida Zelensky: «Pronto a incontrarlo a Mosca» 

Pechino. Vladimir Putin sostiene di vedere «una luce in fondo al tunnel», afferma che «se prevarrà il buonsenso sarà possibile» porre fine alla guerra che lui stesso ha scatenato invadendo l’Ucraina. Ma poi dice che se non sarà raggiunto un accordo di pace, il suo esercito continuerà a combattere per «risolvere tutti i compiti militarmente». Dichiara che, «se è pronto», Volodymyr Zelensky «può venire a Mosca» per incontrarlo, e sostiene di non aver «mai escluso la possibilità» di un faccia a faccia di questo tipo col presidente ucraino. Ma allo stesso tempo si chiede se «questi incontri abbiano un senso» e la proposta di un vertice nella capitale russa - che Kiev ha subito bocciato definendola «inaccettabile» - non è esattamente un invito a discutere in una sede neutrale.

Il messaggio

Da Pechino - dove ha assistito a una maxi parata militare al fianco di Xi Jinping e ha avuto un lungo colloquio col dittatore nordcoreano Kim Jong-un - Putin lancia messaggi come minimo ambigui sulla guerra in Ucraina, che intanto continua in tutta la sua violenza. Il presidente russo loda l’amministrazione Trump sostenendo che abbia «un sincero desiderio di trovare una soluzione» al conflitto, ma ripete che le truppe russe starebbero «avanzando in tutte le direzioni». E intanto - in un’intervista al giornale indonesiano Kompas - il suo ministro degli Esteri Sergey Lavrov afferma che, «affinché la pace sia duratura, devono essere riconosciute» quelle che definisce «le nuove realtà territoriali»: cioè il controllo del Cremlino su quelle regioni ucraine che Mosca sostiene di aver annesso (in palese violazione del diritto internazionale).

E mentre Parigi si prepara a ospitare un vertice dei cosiddetti “Volenterosi”, e Trump pare minacciare ancora una volta possibili nuove sanzioni contro Mosca («se saremo scontenti vedrete accadere delle cose», dice), i fari restano tutti puntati sulla Cina, dove Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un erano assieme sul palco ad assistere alla parata in pompa magna dell’esercito cinese. Putin ha poi incontrato il nordcoreano Kim Jong-un, facendolo salire sulla sua auto presidenziale e ha raggiunto con lui il luogo dei colloqui.

Pace o guerra

Il mondo si trova ancora una volta di fronte a una «scelta tra pace e guerra», dice il presidente cinese Xi Jinping, affacciato su Piazza Tienanmen con il suo abito alla Mao. «L’ascesa della Cina è inarrestabile» e «nessuno bullo potrà intimidirci», scandisce. Messaggi, a cui nel giro di pochi minuti fa seguire gli ultimi suoi armamenti più avanzati, tra i simboli del prestigio internazionale della Repubblica popolare, con la parata militare per gli 80 anni della fine della Seconda guerra mondiale. I festeggiamenti per il Giorno della Vittoria sono iniziati alle 9 in punto. Alla prova di forza c’erano i capi di Stato e di governo di 26 Paesi, alcuni dei quali sottoposti a pesanti sanzioni occidentali. Xi li ha accolti personalmente e, con loro è salito sulla Porta di Tienanmen per la parata. Uno scenario che ha mandato Donald Trump su tutte le furie. «La domanda più importante è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l’enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti», ha scritto il presidente Usa su Truth.

Oltre a Putin e Kim, su Piazza Tienanmen c’erano i leader di Myanmar, Laos e Malesia. Poi il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e quelli delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale. Un’adesione che rispecchia la crescente influenza diplomatica ed economica della Cina che a Tianjin ha proposto al Sud globale un nuovo sistema di governance mondiale «più equo e giusto» contro l’Occidente.

