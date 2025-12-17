Putin sfida i «porcellini europei» 

Mosca. Come dei «porcellini» che seguivano la linea di Joe Biden, convinti che la Russia sarebbe crollata e speranzosi di guadagnarci qualcosa. Così Vladimir Putin ha descritto il comportamento dei Paesi europei sull’Ucraina, alzando decisamente i toni contro la Ue, che accusa di ostacolare un accordo di pace voluto da Donald Trump con una «agenda costruttiva». Diametralmente opposta la valutazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui Mosca «si sta preparando per un altro anno di guerra».

«Terre storiche»

Intanto ieri sera Politico ha annunciato che nel fine settimana una delegazione russa sarà a Miami per trattare un accordo di pace. Gli Stati Uniti dovrebbero essere rappresentati da Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre nella delegazione russa dovrebbe esserci Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti. Per il momento, comunque, il clima resta cupo, in particolare fra Europa e Russia. Anche perché da Putin arriva un monito chiaro quanto aggressivo: «Se il nemico e i suoi sponsor occidentali - ha avvertito lo zar - rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche». Cioè la conquista delle regioni che considera proprie insieme alla Crimea.

710mila militari

Secondo il capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, la Russia ha effettivamente aumentato fino a 710mila il numero dei militari da impiegare per continuare le operazioni offensive. «Ulteriori segnali che si stanno preparando per un altro anno di guerra. E questi segnali non solo solo per noi. È importante che i partner li vedano», ha commentato Zelensky, avvertendo che Mosca punta a «distruggere l’Ucraina e gli ucraini» con «la legittimazione del furto della nostra terra». Il ministro della Difesa russo Andrei Belouov, in una riunione con Putin, non ha confermato la cifra di 710mila militari, ma ha detto che nel corso del 2025 altri 410mila uomini sono stati arruolati a contratto nelle forze armate. E non ha avuto difficoltà a convalidare l’opinione del presidente ucraino sul fatto che la Russia si prepara a continuare, e addirittura ad «aumentare i ritmi dell’offensiva» anche «nel prossimo anno». A meno che, ovviamente, non si arrivi ad un accordo di pace giudicato accettabile da Mosca.

«Cambiare le élite»

Il Cremlino ha messo in guardia anche Washington, dopo che Bloomberg ha scritto che gli Usa penserebbero di imporre «un nuovo ciclo di sanzioni contro il settore energetico russo» per ammorbidire la posizione negoziale di Mosca. Una tale mossa, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, non potrebbe che «nuocere al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi» e influire negativamente anche sulla soluzione del conflitto. Ma l’obiettivo privilegiato degli attacchi russi rimangono gli europei, come dimostra il paragone con i «porcellini». Secondo Putin è l’Occidente che ha provocato la guerra in Ucraina. «Tutti credevano che in un breve periodo di tempo avrebbero distrutto e fatto crollare la Russia - ha osservato lo zar - E i porcellini europei si sono immediatamente uniti a questo lavoro della precedente amministrazione americana nella speranza di trarre vantaggio dal crollo del nostro Paese, recuperare qualcosa che era stato perso in precedenti periodi storici e tentare di vendicarsi». Ma il leader russo si è detto convinto che anche gli europei, come ora gli americani, si convinceranno della necessità di riallacciare un dialogo con Mosca per «risolvere in modo pacifico tutti i problemi sorti negli ultimi anni». «È improbabile che ciò sia possibile con le attuali élite politiche. Ma in ogni caso - ha profetizzato Putin - sarà inevitabile man mano che continuiamo a rafforzare la nostra posizione. Se non con gli attuali politici, allora con un cambiamento nelle élite politiche in Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA