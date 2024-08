Putin sbeffeggia gli Usa sugli ostaggi 

Mosca. «Vadim Krasikov è un agente dell’Fsb». Dopo anni di silenzio, e soprattutto dopo che è tornato in Russia accolto tra gli onori da Putin, il Cremlino ha confermato ufficialmente le conclusioni a cui gli investigatori tedeschi erano arrivati da tempo: l’uomo condannato all’ergastolo in Germania con l’accusa di aver ucciso un ex comandante dei separatisti ceceni è un agente dei servizi segreti di Mosca. Il portavoce del Cremlino lo ha detto chiaro e tondo. Non solo: ha anche dichiarato che Krasikov ha prestato servizio nel gruppo delle forze speciali Alpha «assieme a diversi membri della guardia presidenziale» di Putin.

«La patria non vi ha mai dimenticati», ha detto l’altra notte Putin agli otto di cui ha chiesto e ottenuto il rilascio dai Paesi occidentali, tra cui diverse persone condannate per accuse di spionaggio o di crimini informatici. Pure Artyom Dultsev e Anna Dultseva, che secondo le autorità slovene si fingevano cittadini argentini: sono degli «illegali», ha confermato Peskov usando il termine con cui Mosca indica i suoi agenti sotto copertura all’estero. Il Cremlino ha dato loro il benvenuto con picchetto d’onore, tappeto rosso e la promessa di onorificenze. Il tutto davanti alle telecamere della propaganda. Mosca dipinge insomma come “patrioti” gli otto tornati in Russia. E allo stesso tempo cerca di mettere in cattiva luce i dissidenti: anche usando una definizione infamante come quella di “agente straniero” per bollare organizzazioni scomode per il potere, nonché attivisti e oppositori. Ma proprio questi oppositori sottolineano il loro legame con la Russia. Lo ha fatto Ilya Yashin, che in una conferenza stampa a Bonn all’indomani del rilascio, ha detto che vorrebbe già tornare in Russia ma che un ufficiale dell'Fsb lo ha minacciato di “finire come Navalny”. «In Russia ci sono molte persone contrarie alla guerra contro l’Ucraina. Non confondiamo il regime di Putin e la Russia», ha dichiarato un altro oppositore, Vladimir Kara-Murza, accusando il Cremlino di mentire sul sostegno popolare all’invasione dell’Ucraina.

