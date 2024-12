Putin prudente: non incontra l’ex dittatore Assad 

Mosca. La bandiera del deposto regime è stata sostituita da quella degli ex oppositori anche sull’ambasciata siriana a Mosca, e la sede diplomatica ha detto di essere ora in attesa di “istruzioni” da parte del nuovo governo. Non ci poteva essere segnale più chiaro di come il vento sia cambiato ma anche dell’incertezza che regna sul futuro, mentre il Cremlino cammina sul filo del rasoio cercando di non voltare completamente le spalle all’ex presidente ma anche di salvare il salvabile, a partire dalle sue basi sul Mediterraneo. È stato Vladimir Putin a prendere personalmente la decisione di concedere asilo “per motivi umanitari” ad Assad e alla sua famiglia, ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Una decisione fatta filtrare nella serata di domenica da «una fonte» all’agenzia Tass. Nessun annuncio ufficiale, insomma, e nessun incontro previsto, almeno pubblico, tra Putin e il suo ex protetto. «Non c’è alcun colloquio del genere nell’agenda ufficiale del presidente», ha sottolineato Peskov, rifiutando di precisare quando sia stato l’ultimo incontro tra i due, anche se i media siriani avevano parlato di una visita segreta di Assad a Mosca alla fine di novembre.

Il copione rispecchia la necessità della leadership russa di cercare di mantenere contatti con i nuovi padroni a Damasco, con l’obiettivo di salvare la base navale di Tartus - l’unica di Mosca sul Mediterraneo - e quella aerea di Hmeimim, nella vicina Latakia. «È troppo presto per parlarne, in ogni caso questo sarà argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria», ha osservato il portavoce. Ma per capire chi saranno costoro anche Mosca dovrà aspettare la formazione del governo, soppesare il ruolo e l’importanza delle varie figure e le influenze esercitate da potenze regionali e mondiali. Per questo, ha affermato Peskov, è «molto importante mantenere il dialogo con tutti i Paesi della regione». Compresa la Turchia, il principale sostenitore dei ribelli e jihadisti che hanno rovesciato Assad.

