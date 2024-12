Putin: «Pronto a vedere Trump. Zelensky? Solo se eletto» 

Mosca. Vladimir Putin si dice «pronto a incontrare Donald Trump in qualsiasi momento» e aperto a negoziati sull’Ucraina, che di per sé rappresentano un «compromesso». Ma non per un cessate il fuoco bensì per «una pace durevole con garanzie per la Federazione Russa e i suoi cittadini». Da Bruxelles, quasi nello stesso momento, anche Volodymyr Zelensky afferma di voler «condividere più dettagli» con Trump e respinge l’idea di un «conflitto congelato».

Le parti si preparano dunque alle trattative dopo il cambio della guardia alla Casa Bianca, anche se Putin esclude un accordo con il presidente ucraino nella situazione attuale considerandolo «illegittimo», poiché il suo mandato è scaduto in maggio senza che si potessero tenere elezioni a causa della legge marziale. In attesa di Trump, russi e ucraini continuano gli attacchi cercando di rafforzare le rispettive posizioni. Mosca ha annunciato di aver conquistato altri due villaggi nel Donetsk. Mentre gli ucraini, secondo quanto detto dal ministero della Difesa russo, hanno lanciato sei missili americani Atacms e quattro vettori britannici Storm Shadow sulla regione di Rostov, con il conseguente avvertimento che tutto ciò «non rimarrà senza risposta».

Putin ha parlato nella consueta conferenza stampa fiume di fine anno. Una kermesse di quattro ore e mezza in cui ha risposto a 76 domande dei giornalisti e dei cittadini. Un evento nel quale non sono mancati gli effetti mediatici. Lo zar ha lanciato poi la sfida per un “duello tecnologico” con gli Usa per dimostrare che il nuovo missile ipersonico russo Oreshnik non può essere abbattuto da alcun sistema di difesa. Anche se ha parlato di “compromessi”, il presidente russo ha insistito che i negoziati con Kiev dovranno svolgersi «sulla base della realtà che sta prendendo forma sul campo oggi», con l’avanzata russa. La situazione, ha detto, sta cambiando «drasticamente» e Mosca si avvicina ai suoi «obiettivi primari». «Parliamo di progressi non di 100 o 200 metri, ma di chilometri quadrati al giorno», ha assicurato. Lo zar si mostra convinto che il tempo giochi a favore di Mosca. Di qui la condizione posta a Kiev. «Parleremo - ha detto - con chiunque vada alle urne e ottenga la legittimità, anche con Zelensky».

Volodymyr Zelensky dal canto suo si è presentato a Bruxelles con un messaggio ben chiaro: serve distillare una posizione unica europea che aiuti l’Ucraina ad arrivare alla pace. Solo trovando la quadra su questa sponda dell’Atlantico - sulle garanzie di sicurezza, sulle truppe di peacekeeping, sull’impegno finanziario - si può poi andare da Donald Trump. «Se non sai cosa accade dopo non è una tregua ma un conflitto congelato», ha detto il presidente ucraino dopo aver partecipato al Consiglio Europeo. «E non lo accetteremo». Non solo. «Per noi - ha aggiunto - le garanzie europee non sono abbastanza». Insomma, serve la Nato. Dunque gli Usa. Gira che ti rigira si torna sempre là.

