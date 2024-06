Putin prepara «nuove armi nucleari» 

Kiev. Le forze ucraine non abbassano la testa di fronte all’invasione russa e lanciano una nuova e imponente serie di attacchi oltreconfine, da Krasnodar a Bryansk: raffinerie, un aeroporto, centri radar e di intelligence del nemico sono stati presi di mira con una pioggia di droni nel tentativo di allentare la pressione sul Donbass e Kharkiv, dove le truppe di Vladimir Putin continuano a mantenere l’iniziativa. La risposta del Cremlino è stata alzare nuovamente il tiro sulle armi nucleari, avvertendo gli alleati occidentali di Kiev: Mosca «continuerà a sviluppare» il suo arsenale, anche se solo per scopi di «deterrenza».

Offensiva

L’ultimo attacco in territorio russo è stato rivendicato dall’esercito ucraino: «Veicoli aerei senza pilota hanno attaccato le raffinerie di petrolio di Afipsky, Ilsky, Krasnodar e Astrakhan». Sarebbero stati colpiti anche siti di stoccaggio e di preparazione per l’uso di droni, edifici di addestramento, punti di controllo e di comunicazione per i droni. Una potenza di fuoco notevole, come hanno confermato gli stessi russi, riferendo di aver abbattuto 70 droni sul Mar Nero e sulla Crimea durante la notte. Danneggiare le raffinerie, in particolare, serve agli ucraini per tagliare l’energia necessaria ai russi per alimentare la loro offensiva nel sud-est. L’epicentro degli scontri resta Chasiv Yar, strategica città su una collina che aprirebbe la strada alle ultime zone contese del Donetsk.

Adesione Ue

Per Kiev, in difficoltà sul campo, le buone notizie sono arrivate da Bruxelles, con il via libera definitivo dei 27 all’avvio dei negoziati di adesione, a partire dalla prossima settimana (insieme con la Moldavia). Sul fronte opposto, da Mosca nuove minacce alla Nato. Ha iniziato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, affermando che Putin è aperto ad avviare colloqui strategici con gli Stati Uniti e gli europei. Il leader del Cremlino invece ha annunciato che la Russia ha in «programma lo sviluppo ulteriore della propria triade nucleare (i missili lanciati via terra, aria e mare) come garanzia di deterrenza strategica e per preservare l’equilibrio di potere nel mondo». Nella rinnovata guerra fredda tra Usa e Russia va registrata anche la decisione di Washington di vietare l'utilizzo del popolare software antivirus russo Kaspersky, accusando la società di essere legata alle autorità di Mosca.

