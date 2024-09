Putin potenzia l’esercito: i soldati sono 1,5 milioni 

Mosca. Per il secondo anno consecutivo la Russia ha deciso un’espansione delle proprie forze armate, che saranno portate a un milione e mezzo di effettivi. Il decreto è stato firmato dal presidente Vladimir Putin mentre continua l’avanzata nell’est dell’Ucraina e la controffensiva nella regione di Kursk, dove dal 6 agosto è in atto una penetrazione delle truppe di Kiev. Proprio nella porzione del Kursk russo occupato dagli ucraini il ministro degli Esteri di Kiev, Andriy Sybiha, ha detto di avere invitato le Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), per una visita il cui scopo sarebbe quello di dimostrare che «l’Ucraina rispetta il diritto umanitario internazionale» in quel territorio. Una mera «provocazione», ha risposto il portavoce del Cremlino. «Ci auguriamo che affermazioni così provocatorie non vengano accolte dai destinatari», ha detto Dmitry Peskov.

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto di avere riconquistato altri due villaggi nella stessa regione di Kursk: quelli di Uspenovka, sul fianco occidentale del teatro di guerra, e Borki, sul fianco orientale. La settimana scorsa aveva affermato di avere liberato dieci villaggi nell’arco di soli due giorni. Il governatore, Alexei Smirnov, ha ammesso tuttavia che le autorità hanno ordinato l’evacuazione della popolazione civile di altri due distretti, quelli di Rylsk e Khomutovka, situati in una fascia di 15 chilometri lungo il confine finora non investita dai combattimenti. Non sono note le ragioni della decisione né quante persone devono lasciare le loro case. Fino ad ora già 150.000 persone sono state evacuate.

