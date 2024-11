Putin minaccia la «guerra globale» 

MOSCA. L’ok di Usa e Gran Bretagna perché Kiev attacchi con i loro missili in profondità il territorio russo ha fatto assumere al conflitto «un carattere globale», e Mosca si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra. È il monito lanciato da Vladimir Putin in un drammatico discorso serale alla nazione, durante il quale ha annunciato il test su un obiettivo militare in Ucraina di un nuovo missile balistico ipersonico, l’Oreshnik (“Noccioleto”), in grado di colpire gli Usa con testate nucleari. E lo zar ha confermato che sei Atacms americani e alcuni Storm Shadow britannici sono stati lanciati tra martedì e mercoledì sulle regioni russe di Bryansk e Kursk, dove si contano morti e feriti tra il personale di sicurezza. «Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro le strutture militari di quei Paesi che permettono l’impiego delle loro armi contro le nostre strutture», ha avvertito Putin.

