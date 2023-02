Putin minaccia anche la Moldavia 

Mosca. Vladimir Putin minaccia la Moldavia e rafforza l’alleanza con la Cina mentre i suoi hacker attaccano istituzioni italiane. Ieri il presidente russo ha revocato il decreto del 2012 che sollecitava lo sviluppo di buone relazioni con l’Ue, gli Usa e la Nato e prometteva di collaborare a una soluzione del problema della Transnistria nel «rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale» della Moldavia. L’intervento è conseguente ai «profondi cambiamenti nelle relazioni internazionali», spiega il sito del Cremlino.

La Transnistria

A rileggere le istruzioni che il leader russo dava ai suoi diplomatici 11 anni fa sembra di vivere in un altro mondo: tra le aspirazioni di Putin c’era la creazione con l’Ue europea di «un unico spazio economico e umano dall’Atlantico all’Oceano Pacifico« e lo sviluppo delle «relazioni con la Nato». Ma anche il riconoscimento dell’integrità territoriale moldava, messa in discussione dai separatisti filorussi della Transnistria, una fascia di territorio lungo il confine con l’Ucraina che ospita un contingente di circa 1.500 soldati russi.

«Confini storici»

La presidente moldava, l’europeista Maia Sandu, ha accusato recentemente la Russia di preparare un colpo di Stato a Chisinau per portare il Paese nella sua orbita, aprendo così un nuovo fronte ai confini dell’Ucraina. Putin del resto ieri è tornato a spiegare l’intervento in Ucraina come una battaglia «ai nostri confini storici, per la nostra gente». Il presidente lo ha detto davanti ai russi accorsi allo stadio Lushniki di Mosca per un concerto patriottico per la festa dei Difensori della patria, cioè le forze armate. Secondo le stime ufficiali avrebbero partecipato 200mila persone nonostante la temperatura intorno ai -15 gradi sotto lo zero. Prima di recarsi allo stadio Putin ha incontrato Wang Yi, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, inviato dal presidente Xi Jinping con una proposta di mediazione sul conflitto ucraino. A Putin, che ha detto di attendere una visita di Xi a Mosca, Wang ha espresso «apprezzamento» per la volontà della Russia di «risolvere la questione dell’Ucraina attraverso il dialogo e il negoziato», e ha assicurato che la Cina svolgerà il ruolo di mediatore da «una posizione obiettiva ed equa». Ma allo stesso tempo le parti hanno ribadito l’intenzione di sviluppare la loro cooperazione strategica con l’obiettivo di costruire «un mondo multipolare in opposizione a ogni forma di comportamento unilaterale e prepotente». Vale a dire la politica dell’Occidente. E Pechino è tornata a stigmatizzare l’accusa di voler armare Mosca. «Gli Stati Uniti e altri Paesi della Nato stanno diffondendo costantemente l’idea che la Cina possa fornire armi alla Russia, uno stratagemma che è stato usato e smontato all’inizio della crisi ucraina», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Ieri intanto le due camere del Parlamento russo hanno approvato a tempo di record e all’unanimità la sospensione del trattato New Start con gli Usa per la limitazione delle armi nucleari, annunciata martedì da Putin. Ma per la Russia, ha sottolineato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, una guerra atomica rimane «inammissibile».