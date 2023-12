Putin: «Mi ricandido nel 2024» 

Mosca. La simbologia non poteva essere più potente e significativa. Rispondendo alla domanda di un pluridecorato combattente filorusso del Donbass, padre di un caduto, nella giornata degli Eroi della Madrepatria, Vladimir Putin ha annunciato che il prossimo 17 marzo correrà per un quinto mandato da presidente della Russia, deciso a rimanere fino al 2030 al comando del Paese in quella che vede come una sfida esistenziale con l’Occidente, la più grave dalla crisi dei missili a Cuba nel 1962.

Il tutto è avvenuto, all’improvviso, nella sontuosa cornice della sala Georgievsky del Cremlino, dove Putin aveva appena consegnato alcune onorificenze. Artyom Zhoga, già a capo di una milizia della Repubblica di Donetsk, che nel 2022 ha perso un figlio nella guerra e quest’anno è diventato capo del Parlamento della regione annessa alla Russia in seguito alle elezioni dello scorso settembre, si è rivolto al presidente per poi concludere: «Abbiamo bisogno di lei, la Russia ha bisogno di lei». E lo Zar ha risposto che ci sarà.

