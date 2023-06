Putin mai così debole: è resa dei conti? 

MOSCA. Una tregua che allontana il pericolo immediato di una guerra civile, ma non risolve la spaccatura nel potere russo, che rischia di indebolire Vladimir Putin come mai nei suoi 23 anni alla guida del Paese. È l'interpretazione che gli osservatori danno dell'accordo con Yevgeny Prigozhin, che ha messo fine alla marcia su Mosca. Ad aggravare l'incertezza è il silenzio del presidente. «Per Putin è l'inizio della fine, un grosso guaio», sentenzia dall'estero Mikhail Kasyanov, ex primo ministro nella prima presidenza Putin (2000-2004), poi suo oppositore e ora visto da qualche osservatore come il candidato che alcuni Paesi occidentali vedrebbero volentieri al Cremlino in una nuova Russia. Scenari da fantapolitica, per ora.

Reazioni internazionali

Giudizi simili dalle cancelliere sulle due sponde dell'Atlantico: dal segretario di Stato americano Antony Blinken, per il quale «la crisi rivela crepe nel sistema di potere di Putin», al presidente francese Emmanuel Macron, che scorge nella rivolta della Wagner «le divisioni e le fragilità che esistono nel campo russo». Mentre i miliziani ribelli hanno completato il ritiro da tutte le regioni russe, il Cremlino fa sapere che il presidente è tornato a parlare ieri al telefono con il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, mediatore dell'accordo di pace. Ma nulla si sa su cosa si siano detti, né sul futuro di Prigozhin, che in base all'intesa deve raggiungere Minsk. Mosca ha incassato il sostegno della Cina, che in una dichiarazione del ministero degli Esteri ha assicurato di appoggiare la Russia «nel mantenimento della stabilità nazionale». Un comunicato emesso poche ore dopo che il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko si era recato a Pechino per colloqui con il capo della diplomazia cinese, Qin Gang.

Lo Zar è scomparso

Dopo il discorso di cinque minuti alla nazione sabato mattina, in cui avvertiva che i «traditori» sarebbero stati puniti, Putin non è più apparso in pubblico. Ieri sono stati diffusi estratti di un'intervista con un programma tv realizzata il 21 giugno, tre giorni prima del blitz, nella quale lo zar afferma che la sua «attenzione prioritaria è sempre diretta al conflitto in Ucraina». E il suo portavoce, Dmitry Peskov, ha ribadito che «l'operazione continuerà» senza cambiamenti nonostante l'ammutinamento di Prigozhin.

L’accordo col “ribelle”

È mistero su quello che Putin potrebbe essere stato costretto a cedere per assicurarsi la resa di Prigozhin, che da tempo chiedeva la testa del ministro della Difesa, Serghei Shoigu, e del capo di Stato maggiore, Valery Gerasimov. «Non so nulla di possibili cambiamenti», ha tagliato corto Peskov. E Antony Blinken ha confermato: «Non abbiamo notizia di nessun capo militare cacciato da Putin. Bisognerà aspettare le prossime settimane per capire gli sviluppi».

Molti interrogativi

Si continua intanto a discutere sugli aspetti oscuri di quanto accaduto, in particolare su come la Wagner abbia potuto impossessarsi di Rostov senza colpo ferire e marciare quasi indisturbata per centinaia di chilometri verso nord. Secondo l’intelligence Usa, Putin era stato informato delle intenzioni di Prigozhin «almeno un giorno prima». Perché allora non ha fatto nulla? Qualcuno, come l'ex giornalista della radio Echo di Mosca, Yulia Latinina, nota negli ambienti dell'opposizione, ipotizza che la vicenda sia una montatura, una trappola per indurre gli ucraini a gettare tutte le loro forze nella controffensiva scommettendo sul cedimento interno dei russi, per poi essere massacrati. Una tesi rifiutata dalla quasi totalità degli esponenti dell'opposizione e del governo. Se Putin ha mostrato prudenza, assicura Peskov, è stato per «evitare un bagno di sangue». Un rischio concreto, visto l'arrivo a Rostov delle forze speciali del comandante ceceno Ramzan Kadyrov, pronto a «schiacciare i rivoltosi».

