Putin: «La rivolta? Salvata la Russia»  

Mosca. «L a rivolta sarebbe stata soffocata comunque ma volevamo evitare lo spargimento di sangue. I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione». Lo ha detto ieri sera il presidente russo Vladimir Putin in diretta tv, dopo che in mattinata era apparso in video anche il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, commentando così per la prima volta i fatti dello scorso fine settimana, quando i miliziani avevano avviato una rivolta contro Mosca. In apertura del suo discorso alla nazione, Vladimir Putin ha anche condannato quelle che ha definito le “azioni criminali” di chi ha messo in atto un «ammutinamento armato». Infine, il presidente russo ha affermato che i miliziani della Wagner possono sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia.

I miliziani

La marcia verso Mosca non aveva lo scopo di rovesciare Vladimir Putin ma di impedire la “distruzione” della Wagner. Dopo due giorni di misteri e speculazioni Yevgeny Prigozhin aveva rotto il silenzio, nella mattina di ieri prima dell’intervento Tv di Putin, con un audio di 11 minuti diffuso sui suoi canali Telegram e aveva fornito la sua verità sull’ammutinamento di sabato, che per alcune ore è sembrato portare la Russia sull’orlo della guerra civile. Nulla però è ancora chiaro su quello che è veramente successo e su quali saranno le conseguenze. Ne è la riprova il fatto che lo stesso Prigozhin rimane incriminato dalla Procura generale per insurrezione armata.

Fuga?

Il capo della Wagner, inoltre, non ha fornito alcuna indicazione su dove si trovi in questo momento. Uno dei principali punti interrogativi dopo che, sabato sera, il Cremlino aveva fatto sapere che in base all’accordo mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko Prigozhin sarebbe andato a Minsk. Alcuni canali Telegram e il Kyiv Post hanno scritto che sarebbe già stato avvistato in un albergo della capitale bielorussa, il Green City Hotel. Ma la direzione, contattata dalla televisione russa Rtvi, ha detto di non poter confermare la notizia. Così come il servizio stampa di Lukashenko ha fatto sapere di non avere informazioni al riguardo. Ribadendo la versione ufficiale delle autorità russe, Prigozhin ha affermato che a mediare la tregua è stato proprio Lukashenko, che ha offerto una soluzione «per la continuazione delle operazioni della Wagner in una giurisdizione legittima». Mentre il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha assicurato che i miliziani della Wagner potranno continuare le loro attività almeno in Mali e nella Repubblica Centrafricana, senza però nominare l’Ucraina. Resta un mistero come due giorni fa i mercenari ribelli - circa 25.000 - abbiano conquistato la città strategica di Rostov, nel sud del Paese, senza colpo ferire e poi abbiano risalito quasi indisturbati per centinaia di chilometri la Russia in direzione di Mosca.

Lo stop all’avanzata

L’avanzata si è interrotta a 200 chilometri dalla capitale per «non versare sangue russo», ha ripetuto Prigozhin, ringraziando ancora Lukashenko per la soluzione trovata. Secondo altre fonti, invece, il vero mediatore sarebbe stato Alexei Dyumin, governatore della regione di Tula che gode della fiducia sia del presidente Vladimir Putin sia di Prigozhin. E che ora qualcuno vede come il favorito alla carica di nuovo ministro della Difesa in sostituzione di Shoigu, anche se non a breve scadenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA