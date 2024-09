Putin: «Kiev ha fallito, restiamo in Donbass» 

Mosca. Kiev ha «fallito» l’obiettivo principale della sua offensiva nella regione di Kursk, cioè costringere Mosca a ritirare le sue forze dal Donbass. Se n’è detto convinto Vladimir Putin, affermando che al contrario le sue truppe avanzano ormai nell’est dell’Ucraina ad «un ritmo che non si registrava da molto tempo», guadagnando terreno «non in termini di 200-300 metri, ma di chilometri quadrati». A tempo debito comunque la Russia «si occuperà dei banditi ucraini» che hanno invaso il suo territorio cercando di «creare instabilità nelle regioni di confine», ha avvertito il presidente parlando, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, agli studenti di un istituto di Kyzyk, nella Siberia meridionale, vicino alla frontiera con la Mongolia.

E proprio a Ulan Bator Putin è sbarcato qualche ora dopo, per la sua prima visita in un Paese aderente alla Corte penale internazionale (Cpi), l’organismo che ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto con l’accusa di deportazione di bambini ucraini. La Mongolia, dunque, in teoria, sarebbe tenuta ad arrestare il capo del Cremlino. Ipotesi che Mosca non ha nemmeno preso in considerazione, visti i rapporti strettissimi che legano tradizionalmente i due Stati. La Russia «non ha problemi con la Mongolia in merito alle decisioni della Cpi», ha assicurato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

RIPRODUZIONE RISERVATA