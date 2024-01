Putin in visita in Turchia per parlare di Ucraina 

Mosca. Una visita di Vladimir Putin a marzo in Turchia potrebbe rilanciare la mediazione di Ankara sull’Ucraina, interrotta nel 2022 dopo qualche successo. Il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov, ha annunciato che si sta lavorando ad una missione in febbraio. Forse il 12. L’attenzione di Kiev, tuttavia, sembra indirizzata più su quelle che percepisce come le incertezze dell’Occidente nel sostegno finanziario e militare. Ma ad aggravare i timori ha contribuito una voce secondo cui il comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny, i cui rapporti con il presidente Volodymyr Zelensky si sono deteriorati negli ultimi mesi, si sarebbe dimesso. Una notizia subito smentita dal ministero della Difesa. Zelensky è tornato invece a lanciare un allarme per le difficoltà che l’amministrazione Usa di Joe Biden incontra nel convincere il Congresso a concedere i nuovi aiuti per 61 miliardi di dollari. Di finanziamenti, in questo caso della Ue, hanno discusso il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e quello ungherese Peter Szijjarto, in visita in Ucraina, in vista di un possibile incontro di Zelensky con il premier di Budapest Viktor Orban per convincerlo a rimuovere il suo veto agli aiuti per 50 miliardi da parte dell’Ue.

RIPRODUZIONE RISERVATA