Putin e Modi alla corte di Xi 

Tianjin. Il presidente russo Vladimir Putin arriva a Tianjin per il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, un forum sulla sicurezza regionale, e ha subito «una conversazione molto lunga», riferisce il Cremlino, con l’omologo cinese Xi Jinping sui risultati del vertice di Ferragosto in Alaska con Donald Trump. Proprio nel giorno in cui Cina e India fanno passi avanti verso il disgelo delle relazioni, con Xi e il premier Narendra Modi che concordano sul fatto che i due Paesi più popolosi del mondo, «sono partner di cooperazione, non rivali». Sviluppi che fanno dire al leader mandarino, al momento del brindisi serale di inaugurazione della riunione, che «il vertice Sco rafforzerà l’unità del Sud globale».

Il capo del Cremlino, «ha avuto una conversazione molto lunga, principalmente, come è ovvio, con il leader cinese. Tra gli altri argomenti, hanno discusso degli ultimi contatti con gli americani», ha riferito Yury Ushakov, consigliere del Cremlino, con un messaggio rilanciato dalla Tass per ostentare l’unità di intenti sino-russi verso Washington, prima ancora del bilaterale ufficiale a Pechino tra Xi e Putin. Ma la loro sintonia, ripresa dalle telecamere, è emersa in serata, al banchetto, quando i due leader si sono fermati a parlare tra risate e molti gesti, in netto contrasto col rigido protocollo mandarino. Ma il tycoon, il convitato di pietra a Tianjin, è stato tra i temi trattati anche da Xi e Modi sul dossier dei dazi, hanno riferito i media di New Delhi, quando le parti stanno cercando di ricucire i legami dopo le turbolenze della guerra commerciale scatenata da The Donald.

Il leader cinese ha detto a Modi che la Cina non è una minaccia per l’India, malgrado la storia di scontri mortali al confine himalayano e il sostegno di Pechino al Pakistan. «Dobbiamo essere amici e partner per il successo reciproco, facendo la scelta giusta nell’interesse di entrambe le parti», ha incalzato il leader cinese. Il tentativo di riconciliazione con Modi arriva mentre Xi cerca di usare la riunione della Sco, a cui partecipano anche i leader di Iran, Pakistan e dei Paesi di centro, sud ed est d’Asia, come dimostrazione di forte solidarietà regionale. L’occasione ideale per la Cina che vuole presentarsi come partner più affidabile per i Paesi in via di sviluppo rispetto all’amministrazione Trump, le cui misure commerciali non hanno risparmiato alleati e avversari nell’area. Dallo scorso ottobre, Cina e India hanno iniziato un percorso di ricucitura degli strascichi lasciati dagli scontri mortali di confine nel 2020, quelli di Galwan, e la situazione di stallo sulla Lac, sempre nella complicata vicenda di demarcazione territoriale tra i due Paesi nell’altopiano himalayano.

