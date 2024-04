Putin e la strategia del tritacarne: 50 mila russi caduti 

Kiev. Mentre il mondo guarda con apprensione al Medio Oriente e a un’eventuale escalation con l’Iran, l’Ucraina continua a essere uno spaventoso terreno di battaglia. Con Vladimir Putin disposto a perdere migliaia di soldati pur di avanzare la linea del fronte con quella che la Bbc definisce la «strategia del tritacarne»: mandare ondate di soldati senza sosta in prima linea per cercare di logorare le forze ucraine ed esporre la loro artiglieria. Con il risultato di aver superato finora «la soglia di 50.000 caduti». Nelle ultime ore anche le forze di Kiev hanno colpito in profondità in Russia - fino a danneggiare una fabbrica di bombardieri Tupolev in Tatarstan, stando ai servizi speciali ucraini - e in Crimea, dove secondo media e blogger locali «circa 30 militari russi sono rimasti uccisi e 80 feriti in un attacco notturno all’aeroporto militare di Dzhankoy», che avrebbe «distrutto un deposito di missili Zircon e S-300».

Ieri mattina la rappresaglia di Mosca si è scagliata ancora una volta sui civili, con un triplo raid su Chernihiv, città nel nord dell’Ucraina, una delle più antiche del Paese: i missili russi hanno colpito palazzi residenziali vicino al centro, un ospedale e un istituto scolastico, causando almeno 17 morti, oltre 60 feriti - tra cui tre bambini - e un numero imprecisato di dispersi tra le macerie dove per tutto il giorno hanno lavorato i servizi di emergenza.

